Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Till Lindemann

*



28 сен 2025 : 		 TILL LINDEMANN обновил альбом

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TILL LINDEMANN

11 июн 2025 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 мар 2025 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

20 дек 2024 : 		 Новая песня TILL LINDEMANN

17 сен 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

27 янв 2024 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню HÉROES DEL SILENCIO

13 янв 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

19 дек 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

9 ноя 2023 : 		 TILL LINDEMANN открыл тур

27 окт 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 сен 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

8 сен 2023 : 		 Новое видео LINDEMANN

8 июл 2023 : 		 Новое видео Kovacs & TILL LINDEMANN

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

18 янв 2023 : 		 TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS

13 янв 2022 : 		 Видео с выступления LINDEMANN

17 дек 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN'е: «Он очень умён в деловых вопросах»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ZAZ feat. TILL LINDEMANN

29 окт 2021 : 		 ZAZ и LINDEMANN записали песню

26 окт 2021 : 		 TILL LINDEMANN едет в тур

12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN
Показать далее
| - |

|||| 28 сен 2025

TILL LINDEMANN обновил альбом



zoom
TILL LINDEMANN выпустил новую версию альбома Zunge с девятью бонус-треками:

“Zunge”
“Sport Frei”
“Altes Fleisch”
“Übers Meer”
“Du Hast Kein Herz”
“Tanzlehrerin”
“Ich Hasse Kinder”
“Nass”
“Alles Für Die Kinder”
“Schweiss”
“Lecker”
“Selbst Verliebt

Bonus tracks:

“Prostitution”
“Und Die Engel Singen”
“Meine Welt”
“Entre Dos Tierras”
“Und Die Engel Singen” (SWARM Remix)
“Meine Welt” (Weltuntergang Remix by Aesthetic Perfection)
“Und Die Engel Singen” (Alas Caidas Remix by Hocico)
“Übers Meer” (Piano Version)
“Lollipop”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 сен 2025
B
BlackHat
Похоже что нового альбома в этом году не будет
просмотров: 587

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом