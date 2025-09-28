28 сен 2025



TILL LINDEMANN обновил альбом



TILL LINDEMANN выпустил новую версию альбома Zunge с девятью бонус-треками:



“Zunge”

“Sport Frei”

“Altes Fleisch”

“Übers Meer”

“Du Hast Kein Herz”

“Tanzlehrerin”

“Ich Hasse Kinder”

“Nass”

“Alles Für Die Kinder”

“Schweiss”

“Lecker”

“Selbst Verliebt



Bonus tracks:



“Prostitution”

“Und Die Engel Singen”

“Meine Welt”

“Entre Dos Tierras”

“Und Die Engel Singen” (SWARM Remix)

“Meine Welt” (Weltuntergang Remix by Aesthetic Perfection)

“Und Die Engel Singen” (Alas Caidas Remix by Hocico)

“Übers Meer” (Piano Version)

“Lollipop” https://www.till-lindemann.com/







+0 -0



( 1 ) просмотров: 587

