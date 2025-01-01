сегодня



Вокалист MUDVAYNE вспоминает Винни Пола



В рамках интервью Radioactive MikeZ, вокалист MUDVAYNE Chad Gray, который также играл в HELLYEAH, поговорил о дружбе с Винни Полом:



«Я думаю о Винне каждый день. Он был отличным другом. Он многому меня научил. И я уже некоторое время был в этом бизнесе, и какое-то время писал песни [до образования HELLYEAH], но он просто научил меня кое-чему. И всякий раз, когда он говорил: "Вот как мы с моим братом делали это", — а я просто слушал его очень внимательно… Но он всегда делился этим со мной, чувак. И он всегда поддерживал меня, чувак. Ему нравилось то, что я делал. Ему нравились мои тексты. Ему нравилась моя мелодия. Ему нравилось, что я умею петь. Ему нравилось, что я могу кричать. Ему нравилось, что я могу скримить. Ему нравилось и он принимал все, что я делал. Это было действительно потрясающе. Это было реально, по-настоящему потрясающе. Он искренне ценил то, что я делал… Так что, когда у тебя есть такой человек, ты всегда возвращаешься к нему, к тому, к кому ты питал такое уважение задолго до того, как начал играть с ним в группе...



Эти ребята были моими героями, чувак. Дайм и Винни были для меня как члены королевской семьи. И я действительно уважал их. А домашние видео [PANTERA] и все такое прочее научили меня быть рок-звездой. Они показали, насколько это может быть весело, если тебе нравится то, что ты делаешь, и ты любишь своих поклонников, и тебе нравится играть свою музыку. И еще, Дайм и Винни были на одном уровне — они были такими милыми и такими скромными. Винни был доступен на все 100 процентов. И эти ребята были мегазвездами. PANTERA была мегазвездной группой. Кто бы и когда бы ни подходил к Винни, он всегда раздавал автографы, всегда фотографировался. И я всегда был таким же».







