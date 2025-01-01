сегодня



IN THIS MOMENT о туре с Оззи



CHRIS HOWORTH в интервью 96.7 KCAL-FM вспомнил о совместных гастролях с группой OZZY OSBOURNE:



«Я вырос [слушая Оззи]. Оззи оказал на меня огромное влияние. А потом мы познакомились с Оззи благодаря тому, что нашим менеджером был Blasko [Rob Nicholson], который был басистом Оззи. Вообще-то, он был басистом Rob Zombie, когда только стал нашим менеджером, но сразу после этого присоединился к группе Оззи. И именно он свел нас с [давним продюсером IN THIS MOMENT] Kevin Churko, который в то время записывал альбом Оззи "Black Rain". Итак, когда мы встретились с Kevin'ом, он только что закончил ["Black Rain"]. Так что мы с ним много разговаривали. За это время мы выпустили пару синглов, одним из которых была [кавер-версия песни BLONDIE] "Call Me", и в итоге мы записали всю музыку к нему в доме Оззи на Голливудских холмах.



Было так здорово просто находиться в студии [Оззи] и делать это там. Конечно, Оззи, он такой общительный, он просто спрашивает тебя: "Чем вы, ребята, занимаетесь?" И он сел и начал рассказывать нам обо всем, что происходит, рассказывал какие-то небольшие истории и все такое, и мы были этим сражены наповал! А потом мы мы попали на Ozzfest, а затем отправились в двухмесячный тур с Ozzy. Это был наш первый большой тур. Невероятно быть свидетелем всего этого».















