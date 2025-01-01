Arts
Новости
6 окт 2025 : IN THIS MOMENT о туре с Оззи

11 сен 2025 : 		 Участники IN THIS MOMENT обещают тяжелую пластинку

16 июл 2025 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

27 июн 2025 : 		 IN THIS MOMENT почти закончили альбом

14 дек 2024 : 		 IN THIS MOMENT впадают в спячку

22 авг 2024 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

27 окт 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

20 сен 2023 : 		 Кавер-версия BJORK от IN THIS MOMENT

5 сен 2023 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Давно меня так не радовала наша музыка»

24 авг 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

16 авг 2023 : 		 Chris Howorth: «Новый альбом IN THIS MOMENT сильно отличается от прошлых»

19 июл 2023 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

16 июл 2023 : 		 IN THIS MOMENT не хватило места

10 июл 2023 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новые песни

24 мар 2023 : 		 IN THIS MOMENT попали в саундтрек фильма Джон Уик - 4

31 янв 2023 : 		 IN THIS MOMENT планируют запись

24 окт 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

31 авг 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

26 сен 2021 : 		 IN THIS MOMENT и BLACK VEIL BRIDES отменили концерты из-за COVID в группах

3 июл 2021 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»

20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома
IN THIS MOMENT о туре с Оззи



CHRIS HOWORTH в интервью 96.7 KCAL-FM вспомнил о совместных гастролях с группой OZZY OSBOURNE:

«Я вырос [слушая Оззи]. Оззи оказал на меня огромное влияние. А потом мы познакомились с Оззи благодаря тому, что нашим менеджером был Blasko [Rob Nicholson], который был басистом Оззи. Вообще-то, он был басистом Rob Zombie, когда только стал нашим менеджером, но сразу после этого присоединился к группе Оззи. И именно он свел нас с [давним продюсером IN THIS MOMENT] Kevin Churko, который в то время записывал альбом Оззи "Black Rain". Итак, когда мы встретились с Kevin'ом, он только что закончил ["Black Rain"]. Так что мы с ним много разговаривали. За это время мы выпустили пару синглов, одним из которых была [кавер-версия песни BLONDIE] "Call Me", и в итоге мы записали всю музыку к нему в доме Оззи на Голливудских холмах.

Было так здорово просто находиться в студии [Оззи] и делать это там. Конечно, Оззи, он такой общительный, он просто спрашивает тебя: "Чем вы, ребята, занимаетесь?" И он сел и начал рассказывать нам обо всем, что происходит, рассказывал какие-то небольшие истории и все такое, и мы были этим сражены наповал! А потом мы мы попали на Ozzfest, а затем отправились в двухмесячный тур с Ozzy. Это был наш первый большой тур. Невероятно быть свидетелем всего этого».








