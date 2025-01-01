Arts
Новости
TOP5
*

The Pretty Reckless

*



9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

12 май 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»



zoom
TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью ответила на вопрос о том, какие уроки она вынесла от совместных гастролей с AC/DC:

«Честно говоря, это невероятно. Возможность смотреть их каждый вечер была просто само по себе школой. AC/DC учат тебя каждый вечер наилучшим из возможных способов, когда ты смотришь шоу и видишь, как Angus бегает по сцене, и ты лишь думаешь: "Они одни из изобретателей всего этого. Вот что это такое". И они такие, какими вы хотите их видеть, и даже больше, как люди и шоу, которое они устраивают.

Я считаю, они сейчас в ударе. У них есть что-то особенное, что они дарят зрителям, и это просто невероятно видеть каждый вечер. Это так громко, это непристойно — в лучшем из возможных способов. Усилители Angus'a, по-моему, на сцене выдают около 110 дБ [децибел] еще до того, как они включат громкоговоритель. Так что уже одно это звучит чертовски рок-н-ролльно… Это так громко. И тот факт, что он контролирует громкость, как ни в чем не бывало, просто безумен. Я имею в виду, что он каждый вечер выводит на сцену гоночную машину электрогитар. Они просто потрясающие. И как люди, они потрясающие. Они такие рок-н-ролльные, каких только можно себе представить. Они такие добрые, каких только можно себе представить. Весь лагерь, все в целом были такими приветливыми, доброжелательными, поддерживающими и просто классными. И я думаю, что после стольких лет совместной работы с ними я могу искренне сказать — у меня было два дня рождения в туре с AC/DC, я была в трех разных возрастных группах, — и между нами установились действительно особые отношения, и я думаю, что мы подружились на всю жизнь. Это очень сюрреалистично произносить вслух, но в то же время просто потрясающе, потому что, в конце концов, все мы люди и все любим рок-н-ролл. И в этом мы похожи».




просмотров: 152

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
