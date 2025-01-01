сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»



TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью ответила на вопрос о том, какие уроки она вынесла от совместных гастролей с AC/DC:



«Честно говоря, это невероятно. Возможность смотреть их каждый вечер была просто само по себе школой. AC/DC учат тебя каждый вечер наилучшим из возможных способов, когда ты смотришь шоу и видишь, как Angus бегает по сцене, и ты лишь думаешь: "Они одни из изобретателей всего этого. Вот что это такое". И они такие, какими вы хотите их видеть, и даже больше, как люди и шоу, которое они устраивают.



Я считаю, они сейчас в ударе. У них есть что-то особенное, что они дарят зрителям, и это просто невероятно видеть каждый вечер. Это так громко, это непристойно — в лучшем из возможных способов. Усилители Angus'a, по-моему, на сцене выдают около 110 дБ [децибел] еще до того, как они включат громкоговоритель. Так что уже одно это звучит чертовски рок-н-ролльно… Это так громко. И тот факт, что он контролирует громкость, как ни в чем не бывало, просто безумен. Я имею в виду, что он каждый вечер выводит на сцену гоночную машину электрогитар. Они просто потрясающие. И как люди, они потрясающие. Они такие рок-н-ролльные, каких только можно себе представить. Они такие добрые, каких только можно себе представить. Весь лагерь, все в целом были такими приветливыми, доброжелательными, поддерживающими и просто классными. И я думаю, что после стольких лет совместной работы с ними я могу искренне сказать — у меня было два дня рождения в туре с AC/DC, я была в трех разных возрастных группах, — и между нами установились действительно особые отношения, и я думаю, что мы подружились на всю жизнь. Это очень сюрреалистично произносить вслух, но в то же время просто потрясающе, потому что, в конце концов, все мы люди и все любим рок-н-ролл. И в этом мы похожи».







