ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH



ROBERT TRUJILLO в рамках подкаста «The Metallica Report» рассказал о своём участии в мероприятии «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи Осборна и BLACK SABBATH:



«Это было настоящий праздник. И можно с уверенностью сказать, что своей музыкой BLACK SABBATH заложили основу. И мы все стали создателями музыки, которую мы в итоге выпустили благодаря им, и они проложили нам путь. Потому что музыка, которую они создали, была уникальной.



Я помню, как Шэрон говорила, что когда появились BLACK SABBATH, это было альтернативной формой музыкального стиля. Их творчество отличалось от всего, что происходило в то время. И на то есть множество причин. Возьмём, к примеру, Bill'a Ward'a как барабанщика. Он уникален в своём стиле игры, он свингует, и это напоминает мне музыку биг-бэнда или стиль биг-бэнда. У него было много подобного. Оззи с его очень блюзовым, душевным стилем пения. Аккорды Tony Kirk называет "умными", которые по сути являются джазовыми аккордами, и Tony включает их в риффы. А ещё его особенность с пальцами. Он может создавать определённый звук, определённые риффы. Так что многое из того, что исходило от этой группы, очень уникально и душевно».



Robert также поделился своими впечатлениями от просмотра саундчека BLACK SABBATH для «Back To The Beginning» в четверг, 3 июля, за два дня до самого события:



«Они проводили саундчек, а Оззи ещё не было на сцене. И даже просто слушая, как они разогреваются со своими инструментами, я понял, что это совсем другой уровень. Это как смотреть на Мухаммеда Али, который боксирует с тенью или бьёт по груше — настолько это интенсивно. Это безумие, потому что BLACK SABBATH разогреваются, чтобы играть громкую музыку на стадионе. Они просто разогреваются, — с барабанными сбивками, какими-то племенными ритмами, которые играл Bill, и можно было услышать, как Geezer немного импровизирует. Я не помню, что играл Tony, — что-то вроде джаза, какие-то джазовые аккорды, а потом они перешли к "Into The Void". Это было очень медленно и супертяжело. И все, кто смотрел — нас было несколько человек — просто начали мотать головами, и мы все улыбались. А некоторые люди плакали. Это было так красиво, и это был мощный момент, так что все, кто были его свидетелями, наверное, будут помнить его до конца своих дней. Но это был особенный день. Было невероятно видеть, какое влияние эти песни и ощущения от этой музыки оказывают на всех нас».







