Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 37
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 37
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



2 окт 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH

10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют

21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH



zoom
ROBERT TRUJILLO в рамках подкаста «The Metallica Report» рассказал о своём участии в мероприятии «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи Осборна и BLACK SABBATH:

«Это было настоящий праздник. И можно с уверенностью сказать, что своей музыкой BLACK SABBATH заложили основу. И мы все стали создателями музыки, которую мы в итоге выпустили благодаря им, и они проложили нам путь. Потому что музыка, которую они создали, была уникальной.

Я помню, как Шэрон говорила, что когда появились BLACK SABBATH, это было альтернативной формой музыкального стиля. Их творчество отличалось от всего, что происходило в то время. И на то есть множество причин. Возьмём, к примеру, Bill'a Ward'a как барабанщика. Он уникален в своём стиле игры, он свингует, и это напоминает мне музыку биг-бэнда или стиль биг-бэнда. У него было много подобного. Оззи с его очень блюзовым, душевным стилем пения. Аккорды Tony Kirk называет "умными", которые по сути являются джазовыми аккордами, и Tony включает их в риффы. А ещё его особенность с пальцами. Он может создавать определённый звук, определённые риффы. Так что многое из того, что исходило от этой группы, очень уникально и душевно».

Robert также поделился своими впечатлениями от просмотра саундчека BLACK SABBATH для «Back To The Beginning» в четверг, 3 июля, за два дня до самого события:

«Они проводили саундчек, а Оззи ещё не было на сцене. И даже просто слушая, как они разогреваются со своими инструментами, я понял, что это совсем другой уровень. Это как смотреть на Мухаммеда Али, который боксирует с тенью или бьёт по груше — настолько это интенсивно. Это безумие, потому что BLACK SABBATH разогреваются, чтобы играть громкую музыку на стадионе. Они просто разогреваются, — с барабанными сбивками, какими-то племенными ритмами, которые играл Bill, и можно было услышать, как Geezer немного импровизирует. Я не помню, что играл Tony, — что-то вроде джаза, какие-то джазовые аккорды, а потом они перешли к "Into The Void". Это было очень медленно и супертяжело. И все, кто смотрел — нас было несколько человек — просто начали мотать головами, и мы все улыбались. А некоторые люди плакали. Это было так красиво, и это был мощный момент, так что все, кто были его свидетелями, наверное, будут помнить его до конца своих дней. Но это был особенный день. Было невероятно видеть, какое влияние эти песни и ощущения от этой музыки оказывают на всех нас».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом