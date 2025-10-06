сегодня



Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a



JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения от совместных гастролей с Mike'ом Portnoy спустя 13 лет:



«Во-первых, когда Mike вернулся и оказался с нами в студии в первый день, я не мог поверить, что прошло столько лет с тех пор, как он был с нами в последний раз, потому что казалось, что мы просто моргнули, и снова оказались вместе. И одна из причин, по которой мне так показалось, и я думаю, что все мы можем это понять, заключается в том, что это правильно и естественно. Из серии: "Так всё и должно быть". Я не хочу принижать значение других лет или музыки, которую мы создавали, когда Mike с нами не было, но просто хочу сказать, что когда мы вместе, всё получается и кажется правильным. И поэтому мы прекрасно проводим время вместе».



Mike: «Это так естественно, как сказал Джордан. Одно дело было провести первый год вместе в студии — ещё до того, как мы отыграли концерт или появились на публике в полном составе, мы провели вместе почти целый год в студии. И через пару дней показалось, что всего этого времени врозь не было. То же самое ощущение возникло, когда мы начали гастролировать. Во время первых нескольких концертов были моменты, когда мы думали: "Мы едем в фургоне на концерт вместе. Кто бы мог подумать, что так будет?" Время от времени всё казалось нереальным и невероятным. Но на самом деле в 95 % случаев казалось, что словно и не было того времени, когда я отсутствовал в группе, и всё было точно так же, как и раньше.



Я уже говорил это раньше, и это действительно так — для меня это было больше, чем просто возвращение в группу. Это было как возвращение домой, в семью. Мы проводим много времени вместе в турах, путешествуя на автобусе или самолёте, в гримёрных за кулисами — это больше, чем просто играть музыку в группе. И время от времени бывали моменты, когда я думал: "Вот это да, откуда это взялось? Как это произошло?" Но на самом деле такие чувства возникают очень редко. В основном мне кажется, что мы просто продолжили с того места, на котором остановились — по крайней мере, что касается меня».



John: вступил в разговор:



«Просто потрясающе, что мой брат вернулся в группу. Мы познакомились, когда нам было по 18 лет. Мы начали это дело вместе. И между нами сложились особые отношения и связь, которую невозможно разорвать. И ещё интересно узнавать, что происходило в те времена. Почти каждый вечер в автобусе мы собираемся вместе, и то Mike включает нам музыку, то мы играем в игры или викторины, и это очень весело. Одна из вещей, которая происходит постоянно — это действительно смешно — мы играли в одну игру на днях... Как-то мы увлеклись игрой, в которой нужно было угадать название малоизвестных хитовых песен 1960-х годов. Наш тур-менеджер Рикк в этом просто мастер. Иногда кто-то угадывал название песни, а Mike говорил: "Я вообще-то сделал кавер на эту песню с THE WINERY DOGS в Глазго". Это было просто уморительно. Во время моего прошлого гитарного лагеря мы играли "Hocus Pocus" от FOCUS, и Mike сказал: "Я на самом деле играл эту песню с настоящим участником группы". Так что довольно забавно узнавать, чем Майк занимался это время. У нас есть много новых историй, которыми можно поделиться. Так что всё было здорово».







