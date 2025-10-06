Arts
Новости
*

Dream Theater

*



6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»
Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a



JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения от совместных гастролей с Mike'ом Portnoy спустя 13 лет:

 «Во-первых, когда Mike вернулся и оказался с нами в студии в первый день, я не мог поверить, что прошло столько лет с тех пор, как он был с нами в последний раз, потому что казалось, что мы просто моргнули, и снова оказались вместе. И одна из причин, по которой мне так показалось, и я думаю, что все мы можем это понять, заключается в том, что это правильно и естественно. Из серии: "Так всё и должно быть". Я не хочу принижать значение других лет или музыки, которую мы создавали, когда Mike с нами не было, но просто хочу сказать, что когда мы вместе, всё получается и кажется правильным. И поэтому мы прекрасно проводим время вместе».

Mike: «Это так естественно, как сказал Джордан. Одно дело было провести первый год вместе в студии — ещё до того, как мы отыграли концерт или появились на публике в полном составе, мы провели вместе почти целый год в студии. И через пару дней показалось, что всего этого времени врозь не было. То же самое ощущение возникло, когда мы начали гастролировать. Во время первых нескольких концертов были моменты, когда мы думали: "Мы едем в фургоне на концерт вместе. Кто бы мог подумать, что так будет?" Время от времени всё казалось нереальным и невероятным. Но на самом деле в 95 % случаев казалось, что словно и не было того времени, когда я отсутствовал в группе, и всё было точно так же, как и раньше.

Я уже говорил это раньше, и это действительно так — для меня это было больше, чем просто возвращение в группу. Это было как возвращение домой, в семью. Мы проводим много времени вместе в турах, путешествуя на автобусе или самолёте, в гримёрных за кулисами — это больше, чем просто играть музыку в группе. И время от времени бывали моменты, когда я думал: "Вот это да, откуда это взялось? Как это произошло?" Но на самом деле такие чувства возникают очень редко. В основном мне кажется, что мы просто продолжили с того места, на котором остановились — по крайней мере, что касается меня».

John: вступил в разговор:

«Просто потрясающе, что мой брат вернулся в группу. Мы познакомились, когда нам было по 18 лет. Мы начали это дело вместе. И между нами сложились особые отношения и связь, которую невозможно разорвать. И ещё интересно узнавать, что происходило в те времена. Почти каждый вечер в автобусе мы собираемся вместе, и то Mike включает нам музыку, то мы играем в игры или викторины, и это очень весело. Одна из вещей, которая происходит постоянно — это действительно смешно — мы играли в одну игру на днях... Как-то мы увлеклись игрой, в которой нужно было угадать название малоизвестных хитовых песен 1960-х годов. Наш тур-менеджер Рикк в этом просто мастер. Иногда кто-то угадывал название песни, а Mike говорил: "Я вообще-то сделал кавер на эту песню с THE WINERY DOGS в Глазго". Это было просто уморительно. Во время моего прошлого гитарного лагеря мы играли "Hocus Pocus" от FOCUS, и Mike сказал: "Я на самом деле играл эту песню с настоящим участником группы". Так что довольно забавно узнавать, чем Майк занимался это время. У нас есть много новых историй, которыми можно поделиться. Так что всё было здорово».




6 окт 2025
e
egoriy05
Дарксайд продержался месяц, не публикуя новостей про возвращение блудного попугая.
