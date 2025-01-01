Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



29 сен 2025 : 		 FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN записались для юбилейного диска ACCEPT

26 сен 2025 : 		 ACCEPT расстались с гитаристом

17 июн 2025 : 		 Гитарист ACCEPT: «Никто не мог предположить, что тяжёлый металл просуществует так долго»

8 июн 2025 : 		 Видео с выступления ACCEPT

1 июн 2025 : 		 Лидер ACCEPT о современных технологиях: «Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

29 апр 2025 : 		 ACCEPT выбрали продюсера для юбилейного альбома

23 фев 2025 : 		 Лидер ACCEPT о 50-летнем юбилее

7 янв 2025 : 		 Вокалист ACCEPT не собирается на пенсию

30 дек 2024 : 		 Вокалист ACCEPT: «Люблю петь в полотенце!»

22 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о том, как дошел до Веры

13 дек 2024 : 		 Бывший басист ACCEPT о сольном альбоме

9 дек 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Надеюсь, что нас не заменят машины»

26 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

24 ноя 2024 : 		 Лидер ACCEPT обещает грандиозный юбилей

27 сен 2024 : 		 Вокалист ACCEPT опять поясняет за слова

17 сен 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS отметил день рождения с ACCEPT

11 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT о счастье

5 сен 2024 : 		 Лидер ACCEPT женился!

3 сен 2024 : 		 ACCEPT открыли американский тур

31 авг 2024 : 		 Вокалист ACCEPT о словах про США "Митол здесь больше не живёт"

7 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT о фотосъёмке для Леса Пола: «Это было увлекательно»

6 авг 2024 : 		 Лидер ACCEPT готов позвать бывших на юбилей

4 авг 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к ACCEPT

22 июл 2024 : 		 ANDY SNEAP присоединился на сцене к ACCEPT

14 июл 2024 : 		 Лидер ACCEPT: «Я считаю, что опыт живого выступления имеет такую же ценность, как и раньше»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN записались для юбилейного диска ACCEPT



zoom
FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN в рамках проходившей на выходных выставке Guitar Summit рассказали, что приняли участие в записи для юбилейного альбома ACCEPT, релиз которого планируется на начало следующего года.

Frank: «Мои друзья из ACCEPT, из группы ACCEPT — я люблю ACCEPT, а вы, вообще, знаете о такой группе, ACCEPT? Я очень давно их поклонник. Так что они были так любезны, что пригласили меня записать песню для юбилейного альбома группы. Она называется Save us [из альбома I'm A Rebel]. Это старая тема, с хорошей басовой партией. И в ней есть и место фанку (я отметил это, когда пару дней назад размещал видео в своем In-100грамме). Это было и прикольно и определенным вызовом!»

Billy: «Я только что закончил запись для юбилейной пластинки ACCEPT. Они одна из моих самых любимых хэви-металл команд все времен. Спасибо, Германия! (смеется) Я сделал записи 'Fight It Back' [из альбома 'Balls To The Wall' album], 'Restless And Wild' [из альбома 'Restless And Wild'] и еще пару треков, забыл названия. Так что скоро все будет!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 39

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом