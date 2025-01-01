сегодня



FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN записались для юбилейного диска ACCEPT



FRANK BELLO и BILLY SHEEHAN в рамках проходившей на выходных выставке Guitar Summit рассказали, что приняли участие в записи для юбилейного альбома ACCEPT, релиз которого планируется на начало следующего года.



Frank: «Мои друзья из ACCEPT, из группы ACCEPT — я люблю ACCEPT, а вы, вообще, знаете о такой группе, ACCEPT? Я очень давно их поклонник. Так что они были так любезны, что пригласили меня записать песню для юбилейного альбома группы. Она называется Save us [из альбома I'm A Rebel]. Это старая тема, с хорошей басовой партией. И в ней есть и место фанку (я отметил это, когда пару дней назад размещал видео в своем In-100грамме). Это было и прикольно и определенным вызовом!»



Billy: «Я только что закончил запись для юбилейной пластинки ACCEPT. Они одна из моих самых любимых хэви-металл команд все времен. Спасибо, Германия! (смеется) Я сделал записи 'Fight It Back' [из альбома 'Balls To The Wall' album], 'Restless And Wild' [из альбома 'Restless And Wild'] и еще пару треков, забыл названия. Так что скоро все будет!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 39

