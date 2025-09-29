сегодня



Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»



Sami Yli-Sirniö в конце августа поговорил о новом альбоме "Krushers Of The World", релиз которого намечен на начало января:



«Мы были в студии в мае и работали над ним долгое время. И вот он готов. Я получил финальные миксы примерно вчера. И я очень рад этому. Мы записывались с Jens Bogren; это тот же продюсер, который продюсировал два наших прошлых альбома. И мы все очень довольны и надеемся, что людям это тоже понравится».



На вопрос, чего фанаты могут ожидать от нового альбома, Sami ответил:



«Что ж, в нем много интересных тем и немного новый подход. В некоторых песнях мы настраивали гитары чуть тише, например, до баритона, даже до Ля, но не во всех песнях. Это всегда в тему, когда служит определенной цели, когда это помогает вокалу и тому подобному. Но, да, мы уже сняли три клипа».



Далее он сказал, что поклонники KREATOR также могут ожидать "песен другого рода" от "Krushers Of The World":



"Mille — основной автор песен, и он предложил отличные идеи. И мы все очень усердно работали над ними. Мы сделали много демо-записей, выбросили много всего. Просто подождите и сами услышите. Мы же все очень довольны. Мы считаем, что нам удалось превзойти своего предшественника».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 354

