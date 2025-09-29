Arts
Новости
Kreator

29 сен 2025 : Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару
Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»



Sami Yli-Sirniö в конце августа поговорил о новом альбоме "Krushers Of The World", релиз которого намечен на начало января:

«Мы были в студии в мае и работали над ним долгое время. И вот он готов. Я получил финальные миксы примерно вчера. И я очень рад этому. Мы записывались с Jens Bogren; это тот же продюсер, который продюсировал два наших прошлых альбома. И мы все очень довольны и надеемся, что людям это тоже понравится».

На вопрос, чего фанаты могут ожидать от нового альбома, Sami ответил:

«Что ж, в нем много интересных тем и немного новый подход. В некоторых песнях мы настраивали гитары чуть тише, например, до баритона, даже до Ля, но не во всех песнях. Это всегда в тему, когда служит определенной цели, когда это помогает вокалу и тому подобному. Но, да, мы уже сняли три клипа».

Далее он сказал, что поклонники KREATOR также могут ожидать "песен другого рода" от "Krushers Of The World":

"Mille — основной автор песен, и он предложил отличные идеи. И мы все очень усердно работали над ними. Мы сделали много демо-записей, выбросили много всего. Просто подождите и сами услышите. Мы же все очень довольны. Мы считаем, что нам удалось превзойти своего предшественника».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 сен 2025
father
"В некоторых песнях мы настраивали гитары чуть тише, например, до баритона, даже до Ля" - наверное, имелось в виду "чуть ниже"
29 сен 2025
m
mohnatiy
Новые подходы - это видимо использовать нейрохрючево, что в клипе, что в музыке.
просмотров: 354

