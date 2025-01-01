сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»



ART CRUZ в недавнем интервью поговорил о том, как он перешел от своего "номера один" Carlos Santana к металлу:



«Я вырос в Восточном Лос-Анджелесе, в очень популярном мексиканско-американском сообществе. Carlos Santanaсейчас для многих людей является чем-то вроде имени нарицательного, но на самом деле это имя нарицательное для мексиканско-американской семьи. Итак, звучание Carlos Santana, не только его гитары, но и барабанов и перкуссии, которые были задействованы в его музыке, привлекло меня с самого раннего возраста. А переход произошел позже, потому что изначально я пытался играть на конгах.



Было действительно интересно вернуться назад и ответить на этот вопрос, потому что я должен был подумать об этом, например, о том, когда и как произошел этот переход? И, честно говоря, это были SLAYER — группа SLAYER, которая до сих пор является довольно странным для этого выбором. Но когда ты учишься в старшей школе, и ты идешь в школу, и ты встречаешься с друзьями, и ты пытаешься вписаться в школьную жизнь, и ты пытаешься просто плыть по течению, музыка всегда является важной частью учебы и тему, с кем ты общался. Потому что мое детство прошло с Santana, но я также увлекался гангстерским рэпом с Западного побережья, а это очень важно. Так что на самом деле я только начал лучше ладить с рокерами, и кто-то подарил мне альбом "Reign In Blood", и это как бы открыло мне глаза на металл. Но это был как раз один из тех моментов, когда такие группы, как RAGE AGAINST THE MACHINE, CYPRESS HILL, смешивали тяжелую музыку и рэп. Так что у меня было очень много разных вариантов приобщения к тяжелой музыке. Но школьные друзья и просто прослушивание всего этого — вот что на самом деле открыло мне доступ к металлу. И, очевидно, чем больше я слушал новые металлические группы в начале 2000-х, тем большее влияние на меня оказывали LAMB OF GOD. Так что, конечно, это немного сюрреалистично — оказаться в таком положении, но они оказались очень важным знакомством с еще большим количеством металла. Переход от Santana к хэви-металлу был непростым, но не стоит все путать — я всегда слушаю Santana. Это мое сердце, это моя душа. И я пытаюсь воплотить это в своей игре на барабанах. Я не любитель латиноамериканских песен, но то, как я эмоционально играю на барабанах, я думаю, связано с эмоциональной перспективой Carlos Santana».







