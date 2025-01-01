Arts
*

Lamb of God

*



16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист

11 апр 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD думает о вампирах

13 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Новая пластинка выйдет быстрее, чем через пять лет»

7 мар 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE

3 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших

2 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»

27 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»

24 фев 2025 : 		 Похожа ли группа на брак? Отвечает вокалист LAMB OF GOD

21 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Только один из нас балуется крепким»

9 фев 2025 : 		 ART CRUZ: «Приход в LAMB OF GOD для меня стал поворотным моментом»

4 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культурного мифа»

29 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о религии

24 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска
Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»



ART CRUZ в недавнем интервью поговорил о том, как он перешел от своего "номера один" Carlos Santana к металлу:

«Я вырос в Восточном Лос-Анджелесе, в очень популярном мексиканско-американском сообществе. Carlos Santanaсейчас для многих людей является чем-то вроде имени нарицательного, но на самом деле это имя нарицательное для мексиканско-американской семьи. Итак, звучание Carlos Santana, не только его гитары, но и барабанов и перкуссии, которые были задействованы в его музыке, привлекло меня с самого раннего возраста. А переход произошел позже, потому что изначально я пытался играть на конгах.

Было действительно интересно вернуться назад и ответить на этот вопрос, потому что я должен был подумать об этом, например, о том, когда и как произошел этот переход? И, честно говоря, это были SLAYER — группа SLAYER, которая до сих пор является довольно странным для этого выбором. Но когда ты учишься в старшей школе, и ты идешь в школу, и ты встречаешься с друзьями, и ты пытаешься вписаться в школьную жизнь, и ты пытаешься просто плыть по течению, музыка всегда является важной частью учебы и тему, с кем ты общался. Потому что мое детство прошло с Santana, но я также увлекался гангстерским рэпом с Западного побережья, а это очень важно. Так что на самом деле я только начал лучше ладить с рокерами, и кто-то подарил мне альбом "Reign In Blood", и это как бы открыло мне глаза на металл. Но это был как раз один из тех моментов, когда такие группы, как RAGE AGAINST THE MACHINE, CYPRESS HILL, смешивали тяжелую музыку и рэп. Так что у меня было очень много разных вариантов приобщения к тяжелой музыке. Но школьные друзья и просто прослушивание всего этого — вот что на самом деле открыло мне доступ к металлу. И, очевидно, чем больше я слушал новые металлические группы в начале 2000-х, тем большее влияние на меня оказывали LAMB OF GOD. Так что, конечно, это немного сюрреалистично — оказаться в таком положении, но они оказались очень важным знакомством с еще большим количеством металла. Переход от Santana к хэви-металлу был непростым, но не стоит все путать — я всегда слушаю Santana. Это мое сердце, это моя душа. И я пытаюсь воплотить это в своей игре на барабанах. Я не любитель латиноамериканских песен, но то, как я эмоционально играю на барабанах, я думаю, связано с эмоциональной перспективой Carlos Santana».




