Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

22 янв 2025 :
|
LAMB OF GOD о круизе
21 янв 2025 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»
18 янв 2025 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого
15 янв 2025 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»
21 дек 2024 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»
29 авг 2024 :
|
Фрагмент переиздания LAMB OF GOD
23 авг 2024 :
|
Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"
21 авг 2024 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»
14 авг 2024 :
|
Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»
29 июл 2024 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой
25 июл 2024 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
19 июл 2024 :
|
Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу
18 июл 2024 :
|
Фрагмент переиздания LAMB OF GOD
15 июл 2024 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»
8 июн 2024 :
|
Фрагмент нового издания LAMB OF GOD
6 июн 2024 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD исполняет
19 апр 2024 :
|
LAMB OF GOD переиздают альбомы летом
22 фев 2024 :
|
Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист
7 фев 2024 :
|
LAMB OF GOD о Headbangers Boat
5 фев 2024 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
3 фев 2024 :
|
ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD
8 ноя 2023 :
|
LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником
9 окт 2023 :
|
Документальный фильм от LAMB OF GOD
7 окт 2023 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
23 сен 2023 :
|
Drum-cam от LAMB OF GOD
4 авг 2023 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
26 июл 2023 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»
18 июл 2023 :
|
Дрон-видео от LAMB OF GOD
14 июл 2023 :
|
Вокалиста LAMB OF GOD постригли
22 июн 2023 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком
16 мар 2023 :
|
Любимки вокалиста LAMB OF GOD
23 фев 2023 :
|
Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»
18 янв 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
10 янв 2023 :
|
LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"
31 дек 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе
30 дек 2022 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
29 дек 2022 :
|
Демонстрационное видео от LAMB OF GOD
19 дек 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших
17 дек 2022 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
19 ноя 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами
9 ноя 2022 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур
25 окт 2022 :
|
Вокалист FIT FOR AN AUTOPSY присоединился на сцене к LAMB OF GOD
22 окт 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Сколько смогу, столько смогу»
19 окт 2022 :
|
Студийное видео LAMB OF GOD
19 окт 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Люди любят искать виноватых»
13 окт 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
11 окт 2022 :
|
LAMB OF GOD в три гитары
7 окт 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
1 окт 2022 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
25 сен 2022 :
|
WILLIE ADLER остаётся членом LAMB OF GOD, какие могут быть вопросы?
15 сен 2022 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD: «Randy — отличный фронтмен!»
8 сен 2022 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
7 сен 2022 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Ожидайте сюрпризы»
24 авг 2022 :
|
Демонстрационное видео LAMB OF GOD
21 авг 2022 :
|
Басист LAMB OF GOD — о записи нового альбома
9 авг 2022 :
|
LAMB OF GOD открыли европейский тур
5 авг 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD — о причинах отсутствия в туре
4 авг 2022 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
28 июл 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
30 июн 2022 :
|
Гитарист LAMB OF GOD — о сочинении песен
10 июн 2022 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
7 июн 2022 :
|
Новый альбом LAMB OF GOD выйдет осенью
18 май 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Книжки писать — это вам не песенки петь!»
25 апр 2022 :
|
LAMB OF GOD выступили без RANDY BLYTHE и JOHN CAMPBELL
20 апр 2022 :
|
LAMB OF GOD выступили с вокалистами CHIMAIRA, IN FLAMES и TRIVIUM
5 апр 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Могу и в Чехию приехать»
1 апр 2022 :
|
Музыканты MEGADETH в кавер-версии MEGADETH от LAMB OF GOD
10 мар 2022 :
|
Как поссорились CA и ММ из LAMB OF GOD
6 мар 2022 :
|
Drum-cam от LAMB OF GOD
24 фев 2022 :
|
LAMB OF GOD в процессе записи
2 фев 2022 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD с PHIL'ом DEMMEL'ом
28 янв 2022 :
|
PHIL DEMMEL выступил с LAMB OF GOD
27 янв 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Власть толпы не изменить»
25 дек 2021 :
|
Как LAMB OF GOD спасли человека
25 ноя 2021 :
|
Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за вечер
18 ноя 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о том, как не повторить ASTROWORLD
28 окт 2021 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR вновь перенесли тур
25 окт 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я верю в науку»
12 окт 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о возвращении в тур
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
13 авг 2021 :
|
LAMB OF GOD переиздадут "Sacrament"
22 июл 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD рад сносу статуи
10 июл 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD собирается сесть по новой
28 июн 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Ну это же не долбаный конец!»
8 июн 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD исполняет Принса
22 апр 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Либерал ли я?»
13 апр 2021 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD feat FEVER 333
1 апр 2021 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
26 мар 2021 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
25 мар 2021 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
19 мар 2021 :
|
Концертное видео LAMB OF GOD
11 мар 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят»
3 мар 2021 :
|
Трейлер нового релиза LAMB OF GOD
19 фев 2021 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
7 фев 2021 :
|
LAMB OF GOD переиздают последний альбом
7 янв 2021 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Мне пришлось объяснять выросшим в коммунистической Чехословакии судьям, что такое стейдждайвинг и мош»
17 дек 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о жизни на карантине
14 дек 2020 :
|
LAMB OF GOD выпускают новый кофе
11 ноя 2020 :
|
Лидер LAMB OF GOD призывает к сочувствию
8 окт 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я никогда не мечтал играть на стадионах»
7 окт 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Нашей страной управляют не очень компетентные люди»
6 окт 2020 :
|
WILLIE ADLER: «Надеюсь, у брата все нормально»
13 сен 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD полон оптимизма
3 сен 2020 :
|
LAMB OF GOD отыграют новый альбом в двух стрим-концертах
11 авг 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Социальная дистанция на наших концертах не сработает»
6 авг 2020 :
|
LAMB OF GOD выпустили кофе
4 авг 2020 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD — в "Shredders Of Metal"
31 июл 2020 :
|
Новые даты тура LAMB OF GOD и KREATOR
25 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Не верю, что концерты не вернутся»
21 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD в новом сериале Live Nation
20 июл 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Памятники в Ричмонде стоило бы убрать»
14 июл 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD сторонникам Трампа: «Он и правда думает, что вы настолько тупые?»
14 июл 2020 :
|
LAMB OF GOD и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
13 июл 2020 :
|
Карантинные видео от LAMB OF GOD
30 июн 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Нужна вакцина!»
29 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
29 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Да я не против визита в Чехию»
25 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о протестах: «Это 400 лет угнетения»
25 июн 2020 :
|
Гитарист METALLICA хвалит LAMB OF GOD
23 июн 2020 :
|
Карантинное видео от LAMB OF GOD
22 июн 2020 :
|
CHRIS ADLER рад услышать новый альбом LAMB OF GOD
19 июн 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
19 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler в курсе, что я его люблю!»
17 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Я не собираюсь извиняться за свои политические взгляды»
15 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD заявил, что METALLICA вряд ли уйдут со сцены в ближайшее время: «Они бессмертны»
11 июн 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Art не так роботизирован, как Chris»
9 июн 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Не выступать из-за COVID-19 — не в тюрьме сидеть»
30 май 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT в новом треке LAMB OF GOD
29 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о нынешней политической ситуации
29 май 2020 :
|
Тур LAMB OF GOD и KREATOR состоится не раньше 2021 года
28 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Мы должны отказаться от коллегии выборщиков»
26 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я не хотел писать пластинку про идиота Дональда Трампа»
24 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я был бы президентом лучше Трампа!»
19 май 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Дистанцирование на концертах — ну какая х****!»
16 май 2020 :
|
Обложка лимитированной версии альбома LAMB OF GOD
13 май 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
3 май 2020 :
|
Обучающее видео от LAMB OF GOD
1 май 2020 :
|
Музыканты LAMB OF GOD, KREATOR и POWER TRIP работают над песней
29 апр 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Chris Adler просто не справлялся со своими туровыми обязанностями»
27 апр 2020 :
|
Басист LAMB OF GOD о разнице между металлом и хардкор-панком
24 апр 2020 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
20 апр 2020 :
|
Выход нового альбома LAMB OF GOD отложен
17 апр 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Ну сейчас же не зомби-апокалипсис»
15 апр 2020 :
|
LAMB OF GOD выпустили безалкогольное пиво
28 мар 2020 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
27 мар 2020 :
|
Лидер LAMB OF GOD: «Создавать песню против Трампа — а смысл?»
18 мар 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
13 мар 2020 :
|
LAMB OF GOD отменили совместный тур с KREATOR
11 мар 2020 :
|
Обучающее видео от LAMB OF GOD
8 мар 2020 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о новом ударнике
5 мар 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
27 фев 2020 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
18 фев 2020 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
6 фев 2020 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
6 фев 2020 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
4 фев 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Альбом готов»
1 янв 2020 :
|
Тизер нового материала LAMB OF GOD
17 дек 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Я пропустил 10 из 11 дней рождения дочери»
4 дек 2019 :
|
CHRIS ADLER об отношениях с братом
29 ноя 2019 :
|
CHRIS ADLER исполняет LAMB OF GOD
29 ноя 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Мне интересно оставаться в индустрии»
24 ноя 2019 :
|
RANDY BLYTHE выступил с PIGFACE
22 ноя 2019 :
|
Бывший барабанщик LAMB OF GOD исполняет LAMB OF GOD, MEGADETH
30 окт 2019 :
|
CHRIS ADLER о своем уходе из LAMB OF GOD
20 окт 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
14 окт 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
2 окт 2019 :
|
LAMB OF GOD получили золото
3 сен 2019 :
|
LAMB OF GOD и KREATOR едут в совместный тур
20 июл 2019 :
|
LAMB OF GOD расстались с барабанщиком Chris'ом Adler'ом
28 июн 2019 :
|
Видео выступления LAMB OF GOD на Hellfest 2019
28 июн 2019 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
3 июн 2019 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD: «Нового альбома не существует, это факт»
16 май 2019 :
|
Три человека арестованы за кражу гитар LAMB OF GOD
5 май 2019 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
8 фев 2019 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: «Мы работаем над новым материалом, от которого я тащусь»
28 авг 2018 :
|
Drum-Cam от LAMB OF GOD
26 авг 2018 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
2 авг 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
31 июл 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
28 июл 2018 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
27 июл 2018 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD пропускает тур со SLAYER
18 май 2018 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
14 май 2018 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD
28 апр 2018 :
|
Кавер BIG BLACK от LAMB OF GOD
24 мар 2018 :
|
Сборник LAMB OF GOD выйдет под именем BURN THE PRIEST
20 фев 2018 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о расстреле в школе: «Хватит уже молитв»
19 янв 2018 :
|
LAMB OF GOD почтили память водителя автобуса
22 авг 2017 :
|
LAMB OF GOD, возможно, будут использовать больше чистого вокала
23 май 2017 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о взрыве в Манчестере
12 фев 2017 :
|
Басист LAMB OF GOD определил что есть металл
20 ноя 2016 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
16 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового трека LAMB OF GOD
21 окт 2016 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
19 окт 2016 :
|
LAMB OF GOD выпустят ЕР
26 сен 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Без понятия, как работает Facebook»
23 сен 2016 :
|
Гитарист LAMB OF GOD очень воодушевлён новым проектом с барабанщиком CLUTCH
16 сен 2016 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD о выборах
10 авг 2016 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
11 июл 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD чуть не погиб в аварии
7 июл 2016 :
|
Гитарист LAMB OF GOD об AXL/DC
24 май 2016 :
|
Басист LAMB OF GOD: «Я весьма польщён тем, что людям было интересно то, чем мы занимались»
18 май 2016 :
|
LAMB OF GOD получили золото
21 апр 2016 :
|
Вокалист LAMB OF GOD пишет сценарий к фильму
30 мар 2016 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
10 фев 2016 :
|
Видео полного выступления LAMB OF GOD
25 янв 2016 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
20 янв 2016 :
|
Музыканты ANTHRAX присоединились на сцене к LAMB OF GOD
18 янв 2016 :
|
LAMB OF GOD впервые исполнили "Overlord"
8 янв 2016 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD выделил лучшие альбомы METALLICA и MEGADETH
16 дек 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Если Дональд Трамп станет президентом, я уеду из страны»
11 дек 2015 :
|
Гитарист LAMB OF GOD о событиях в Париже
22 ноя 2015 :
|
Оправдания от вокалиста LAMB OF GOD
20 ноя 2015 :
|
LAMB OF GOD отменили европейский тур
19 ноя 2015 :
|
Концерт LAMB OF GOD и CHILDREN OF BODOM отменили в Тилбурге
18 ноя 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Моё заключение не повлияло на отношения в группе»
12 ноя 2015 :
|
Видео с текстом от LAMB OF GOD
10 ноя 2015 :
|
На вокалиста LAMB OF GOD напали в Ирландии
9 ноя 2015 :
|
Гитарист LAMB OF GOD рад за барабанщика
18 окт 2015 :
|
Анимационная пародия на LAMB OF GOD
1 окт 2015 :
|
Чешский суд отказал вокалисту LAMB OF GOD
4 сен 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о Дональде Трампе: «На хрен этого чувака!»
28 авг 2015 :
|
LAMB OF GOD в 'Jimmy Kimmel Live!'
18 авг 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Чаще всего гитарные соло напоминают дрочку»
28 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Я совсем не лысый и не толстый!»
24 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD отвечает на вопросы
17 июл 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
15 июл 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о флаге Конфедерации
11 июл 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
30 июн 2015 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления LAMB OF GOD
12 июн 2015 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
9 июн 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
8 июн 2015 :
|
LAMB OF GOD исполнили новый трек
6 июн 2015 :
|
Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
16 май 2015 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
12 май 2015 :
|
Официальные съемки с выступления LAMB OF GOD
5 май 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD поддерживает участие барабанщика своей группы в MEGADETH
6 мар 2015 :
|
Два новых проекта лидера LAMB OF GOD
26 фев 2015 :
|
Мемуары вокалиста LAMB OF GOD выйдут в июле
14 янв 2015 :
|
Ударник LAMB OF GOD "по-настоящему впечатлён" новым материалом группы
31 дек 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу о своём заключении в Чехии
3 дек 2014 :
|
RANDY BLYTHE из LAMB OF GOD снимется в приключенческом фильме с тайваньской металл-группой CHTHONIC
9 сен 2014 :
|
Документальный фильм LAMB OF GOD выйдет на DVD
15 авг 2014 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD отрицает свое участие в записи нового альбома SLIPKNOT
14 авг 2014 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD отказался комментировать слухи о том, что он записывал партии для нового альбома SLIPKNOT
14 июл 2014 :
|
Лидер LAMB OF GOD о Томми Рамоне
24 июн 2014 :
|
Лидер LAMB OF GOD: «Мой член в порядке!»
19 июн 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD обжёг член
21 мар 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD
27 фев 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD работает над музыкой для балета
19 фев 2014 :
|
Рассказ о премьере документального фильма LAMB OF GOD
28 янв 2014 :
|
LAMB OF GOD берут паузу
10 янв 2014 :
|
Вокалист LAMB OF GOD об отсутствии Mark'a Morton'a
9 янв 2014 :
|
Гитарист LACUNA COIL присоединился на сцене к LAMB OF GOD
7 янв 2014 :
|
Гитарист BETWEEN THE BURIED AND ME поедет в тур с LAMB OF GOD
9 дек 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о Нельсоне Манделе
4 дек 2013 :
|
Новая книга вокалиста LAMB OF GOD выйдет в июне
30 ноя 2013 :
|
Вокалист TESTAMENT выступил с LAMB OF GOD
14 ноя 2013 :
|
Басист FEAR FACTORY поможет LAMB OF GOD в турне
12 ноя 2013 :
|
Документальный фильм LAMB OF GOD
6 ноя 2013 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
4 ноя 2013 :
|
Новый релиз LAMB OF GOD доступен для прослушивания
24 окт 2013 :
|
Трейлер нового релиза LAMB OF GOD
22 окт 2013 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
15 окт 2013 :
|
Трейлер нового фильма LAMB OF GOD
8 окт 2013 :
|
Ремастированная версия "Purified" LAMB OF GOD
14 сен 2013 :
|
О юбилейном переиздании альбома LAMB OF GOD "As The Palaces Burn"
26 авг 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустил небольшой фильм о Праге
20 авг 2013 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD обещает «небольшой сюрприз»
5 июл 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпустит мемуары
6 июн 2013 :
|
Чешский суд признал вокалиста LAMB OF GOD невиновным
11 апр 2013 :
|
PROSTHETIC переиздадут винил LAMB OF GOD
10 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: "Надеюсь, я еще долго не вернусь в Прагу"
8 мар 2013 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD: "Мы до сих пор скорбим"
6 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD о настроении, с которым выходил на суд
6 мар 2013 :
|
Музыканты о решении по делу вокалиста LAMB OF GOD
5 мар 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD признан невиновным
5 мар 2013 :
|
Психолог: У вокалиста LAMB OF GOD проблема с контролем эмоций
25 фев 2013 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
14 фев 2013 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD посетил тюрьму, в которой провёл несколько месяцев
8 фев 2013 :
|
Еще одно высказывание в пользу вокалиста LAMB OF GOD
7 фев 2013 :
|
Суд над вокалистом LAMB OF GOD отложен
6 фев 2013 :
|
Не все свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD согласны, что он был агрессивен
6 фев 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: " Я НЕВИНОВЕН, но, в данный момент, мне просто очень грустно"
5 фев 2013 :
|
Свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD: "Он был очень агрессивен на сцене в Праге"
4 фев 2013 :
|
Начались заседания по делу вокалиста LAMB OF GOD
14 янв 2013 :
|
Вокалист LAMB OF GOD предстанет перед судом в феврале
25 дек 2012 :
|
Басиcт LAMB OF GOD об аресте вокалиста
16 дек 2012 :
|
Собравшаяся на концерт LAMB OF GOD публика вызвала у вокалиста отвращение
15 дек 2012 :
|
Дата суда над вокалистом LAMB OF GOD
8 дек 2012 :
|
Официальные лица США о ситуации с вокалистом LAMB OF GOD
4 дек 2012 :
|
Менеджер LAMB OF GOD о предъявлении обвинения вокалисту
3 дек 2012 :
|
Вокалисту LAMB OF GOD предъявлено официальное обвинение
18 ноя 2012 :
|
Прокурор решит, вызывать ли вокалиста LAMB OF GOD в Чехию или нет
7 ноя 2012 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
30 авг 2012 :
|
LAMB OF GOD открыли eBay-аккаунт для сбора средств в фонд Randy Blythe'a
21 авг 2012 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD
9 авг 2012 :
|
Гитарист LAMB OF GOD опубликовал новую песню
7 авг 2012 :
|
Вокалист LAMB OF GOD: «Для меня неприемлемо не вернуться в Прагу, если меня вызовут»
4 авг 2012 :
|
Randy Blythe: «Боже, храни Америку!»
4 авг 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD: «Я должен очистить своё имя»
4 авг 2012 :
|
LAMB OF GOD выступят на Knotfest и поедут в тур в октябре
3 авг 2012 :
|
Вокалист LAMB OF GOD на пути в США
3 авг 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы
27 июл 2012 :
|
Тур LAMB OF GOD с DETHKLOK официально отменен
26 июл 2012 :
|
Репортаж о тюрьме, где содержат вокалиста LAMB OF GOD
26 июл 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD останется в тюрьме на неопределённый срок
22 июл 2012 :
|
По словам адвоката фронтмена LAMB OF GOD, Randy готов вернуться в Чехию на суд
20 июл 2012 :
|
Новая песня гитариста LAMB OF GOD
19 июл 2012 :
|
Интервью с фронтменом LAMB OF GOD, взятое в тюрьме
19 июл 2012 :
|
Менеджер LAMB OF GOD ждет официального письма из Чехии
18 июл 2012 :
|
Залог за вокалиста LAMB OF GOD увеличен в два раза
16 июл 2012 :
|
Друзья и поклонники вокалиста LAMB OF GOD планируют пикет около верховного суда США
13 июл 2012 :
|
Следующее слушание по делу фронтмена LAMB OF GOD назначено на 19 июля
13 июл 2012 :
|
Друг погибшего фаната на концерте LAMB OF GOD сказал, что ни одно из видео не запечатлело настоящий инцидент
13 июл 2012 :
|
Жена вокалиста LAMB OF GOD надеется на его невиновность
10 июл 2012 :
|
OZZY и SHARON OSBOURNE предлагают поддержать вокалиста LAMB OF GOD
10 июл 2012 :
|
Гитарист LAMB OF GOD ответил на возмущение фондом поддержки Randy Blythe'a
10 июл 2012 :
|
Прокурор против выпуска вокалиста LAMB OF GOD
9 июл 2012 :
|
Более сотни фанатов пришло на пикет в поддержку вокалиста LAMB OF GOD
8 июл 2012 :
|
На митинге в поддержку вокалиста LAMB OF GOD ожидается более тысячи человек
7 июл 2012 :
|
LAMB OF GOD: «Мы знаем, что правосудие победит»
7 июл 2012 :
|
Фанат LAMB OF GOD отправил петицию в Белый Дом
6 июл 2012 :
|
LAMB OF GOD собирают деньги в фонд поддержки RANDY BLYTHE'a
6 июл 2012 :
|
Гитарист LAMB OF GOD приглашает на пикетирование
5 июл 2012 :
|
Менеджер LAMB OF GOD: «В деле против Randy полно дыр»
5 июл 2012 :
|
Менеджер LAMB OF GOD: «Randy Blythe невиновен»
5 июл 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD хочет встретиться с семьёй погибшего после освобождения
5 июл 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD учит монгольский в тюрьме
5 июл 2012 :
|
Вокалисты DISTURBED и GWAR продолжают высказываться в защиту Randy Blythe'a
5 июл 2012 :
|
Фото и видео жертвы Randy Blythe'a
4 июл 2012 :
|
За вокалиста LAMB OF GOD был внесён залог, но он останется в чешской тюрьме до следующей недели
2 июл 2012 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD останется в чешской тюрьме ещё как минимум на десять дней
2 июл 2012 :
|
Больше видео с концерта 2010 года LAMB OF GOD
2 июл 2012 :
|
LAMB OF GOD вернулись домой без вокалиста
1 июл 2012 :
|
Репортаж из суда по делу LAMB OF GOD (включая видео с концерта 2010 года)
30 июн 2012 :
|
Вокалист LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы
30 июн 2012 :
|
Брат вокалиста LAMB OF GOD: "Надеемся на лучшее"
30 июн 2012 :
|
Музыканты комментируют арест вокалиста LAMB OF GOD
30 июн 2012 :
|
Сегодня суд решит, оставлять ли под стражей вокалиста LAMB OF GOD
29 июн 2012 :
|
Менеджмент LAMB OF GOD сообщает, что дело Randy Blythe'a находится в стадии расследования
29 июн 2012 :
|
Вокалист LAMB OF GOD арестован по обвинению в убийстве
28 июн 2012 :
|
К LAMB OF GOD на Graspop Metal Meeting присоединился барабанщик OBITUARY
16 июн 2012 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
4 июн 2012 :
|
Видео с выступления LAMB OF GOD на Rock Am Ring
28 фев 2012 :
|
LAMB OF GOD зажгли в Сингапуре
30 янв 2012 :
|
Новая песня LAMB OF GOD в пятом сезоне "True Blood"
23 янв 2012 :
|
Видео с первого концерта нового тура LAMB OF GOD
22 янв 2012 :
|
Новый альбом LAMB OF GOD доступен для прослушивания
19 янв 2012 :
|
Новое видео LAMB OF GOD
11 янв 2012 :
|
Новый трейлер LAMB OF GOD
3 янв 2012 :
|
Новая песня LAMB OF GOD
20 дек 2011 :
|
Трейлер нового альбома LAMB OF GOD
6 дек 2011 :
|
Официальное "lyric video" LAMB OF GOD
6 дек 2011 :
|
Новая песня LAMB OF GOD доступна для скачивания
6 ноя 2011 :
|
Фронтмен LAMB OF GOD о смерти гитариста GWAR
1 ноя 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
31 окт 2011 :
|
Название нового альбома LAMB OF GOD
28 окт 2011 :
|
LAMB OF GOD завершили работу над альбомом
23 июн 2011 :
|
LAMB OF GOD начали запись
20 июн 2011 :
|
Ударник LAMB OF GOD о новом диске
6 дек 2010 :
|
LAMB OF GOD будут вместе с Josh'ем Wilbur'ом работать над новым альбомом
2 сен 2010 :
|
LAMB OF GOD начнут работу над альбомом в феврале
17 июн 2010 :
|
Профессиональная видеосъёмка с выступления LAMB OF GOD
1 июн 2010 :
|
Видео о лимитированном издании LAMB OF GOD
26 май 2010 :
|
Гитарист LAMB OF GOD о смерти басиста SLIPKNOT
5 май 2010 :
|
Юбилейный сборник LAMB OF GOD выйдет в семи вариантах
30 апр 2010 :
|
LAMB OF GOD записали трек для игры “Iron Man 2: The Videogame”
22 апр 2010 :
|
LAMB OF GOD выпустят сборник "Anthology"
5 авг 2009 :
|
Гитарист LAMB OF GOD: "F**k LIMP BIZKIT!"
15 фев 2009 :
|
На японской версии нового альбома LAMB OF GOD будет три бонуса
21 янв 2009 :
|
Новая песня LAMB OF GOD доступна для прослушивания
19 янв 2009 :
|
LAMB OF GOD выпустят сингл в цифровом формате
7 янв 2009 :
|
Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD
22 дек 2008 :
|
LAMB OF GOD: новый трек в сети
30 июл 2008 :
|
LAMB OF GOD начнут запись альбома в сентябре
3 июл 2008 :
|
CHRIS ADLER из LAMB OF GOD стал «Лучшим металл-барабанщиком»
7 май 2008 :
|
LAMB OF GOD готовят новый DVD
28 мар 2008 :
|
Новости от LAMB OF GOD
7 фев 2008 :
|
LAMB OF GOD приступят к работе над новым альбомом в этом году
9 ноя 2007 :
|
У LAMB OF GOD новый продюсер - ты!
2 июн 2007 :
|
Chris Adler (LAMB OF GOD) назван лучшим ударником 2007 года
21 июл 2006 :
|
Подробности о deluxe-издании нового альбома LAMB OF GOD
13 июл 2006 :
|
Подробности о новом альбоме LAMB OF GOD
21 июн 2006 :
|
Опубликован трек с нового альбома LAMB OF GOD
25 май 2006 :
|
LAMB OF GOD выбрали первый сингл с "Sacrament"
21 июл 2004 :
|
LAMB OF GOD на OZZFEST 2004
