сегодня



RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»



RICHIE FAULKNER в интервью 96.9 BOB FM JUDAS PRIEST ответил на вопрос о том, как изменилась его роль в группе спустя 14 лет:



«Хороший вопрос. Я думаю, как и в любой другой роли, когда человек только приходит, сначала ему нужно навести порядок в доме. Поэтому он очень сосредоточен на том, что делает, и на том, как он играет, и он старается играть всё правильно и делает всё от него зависящее. Я думаю, со временем я стал более осознанным и более вовлечённым в то, что мы делаем. Что мы делаем как коллектив? Что мы можем сделать, чтобы стать лучше — улучшить выступления, записи или что-то ещё. Так что изменения определённо происходят. И, как я уже сказал, всё это бывает где угодно — в любой группе, футбольной команде или офисе: когда ты присоединяешься, у тебя есть определённый настрой. А по мере того, как ты становишься участником этой команды, ближе ко всем в ней, ты всё больше становишься её частью. И я думаю, что в этой группе всё точно так же. И остальные участники JUDAS PRIEST всегда были открыты для предложений. И такой настрой, я думаю, действительно помогает ситуации в целом. У каждого есть своё мнение, и мы все работаем вместе, чтобы сделать всё возможное для фанатов, которые поддерживают нас уже более 50 лет. И я думаю, что именно так всё и изменилось на самом деле. Я просто стал частью процесса».



На вопрос, считает ли он важным поддерживать творческий рост JUDAS PRIEST, постоянно записывая и выпуская новую музыку, Richie ответил:



«Я думаю, что для группы, обладающей такой творческой энергией, важно подпитывать эту творческую энергию и пытаться двигаться вперёд. И я думаю, что они всегда пытались это делать. Они всегда продвигались в новые области. Они всегда были первопроходцами.



Есть определённый момент, когда все приходят к дискографии JUDAS PRIEST — это может быть "Painkiller", это может быть "Stained Class" или "Killing Machine" — но сейчас есть и более молодая аудитория. И мы иногда разговариваем с ними, и первым альбомом, который они услышали, были либо "Firepower", либо "Invincible Shield". Поэтому я думаю, что все они важны. Наш последний альбом был так же важен, как и другие, для тех, кто впервые увидел JUDAS PRIEST. И, как я уже говорил, у нас всегда есть творческое стремление делать всё лучше — лучший альбом, лучшее выступление, лучшие песни, лучшие соло, лучшее исполнение, что бы это ни было. Я думаю, что все мы в JUDAS PRIEST стремимся к этому. Так что это естественно. Важно ли это для всех или нет, я не знаю — некоторые люди могут смотреть на это по-другому — но я думаю, что для нас в JUDAS PRIEST как для творческих людей важно вынашивать эти творческие идеи и представлять их людям».







+0 -0



просмотров: 150

