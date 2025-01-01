Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»



zoom
RICHIE FAULKNER в интервью 96.9 BOB FM JUDAS PRIEST ответил на вопрос о том, как изменилась его роль в группе спустя 14 лет:

«Хороший вопрос. Я думаю, как и в любой другой роли, когда человек только приходит, сначала ему нужно навести порядок в доме. Поэтому он очень сосредоточен на том, что делает, и на том, как он играет, и он старается играть всё правильно и делает всё от него зависящее. Я думаю, со временем я стал более осознанным и более вовлечённым в то, что мы делаем. Что мы делаем как коллектив? Что мы можем сделать, чтобы стать лучше — улучшить выступления, записи или что-то ещё. Так что изменения определённо происходят. И, как я уже сказал, всё это бывает где угодно — в любой группе, футбольной команде или офисе: когда ты присоединяешься, у тебя есть определённый настрой. А по мере того, как ты становишься участником этой команды, ближе ко всем в ней, ты всё больше становишься её частью. И я думаю, что в этой группе всё точно так же. И остальные участники JUDAS PRIEST всегда были открыты для предложений. И такой настрой, я думаю, действительно помогает ситуации в целом. У каждого есть своё мнение, и мы все работаем вместе, чтобы сделать всё возможное для фанатов, которые поддерживают нас уже более 50 лет. И я думаю, что именно так всё и изменилось на самом деле. Я просто стал частью процесса».

На вопрос, считает ли он важным поддерживать творческий рост JUDAS PRIEST, постоянно записывая и выпуская новую музыку, Richie ответил:

«Я думаю, что для группы, обладающей такой творческой энергией, важно подпитывать эту творческую энергию и пытаться двигаться вперёд. И я думаю, что они всегда пытались это делать. Они всегда продвигались в новые области. Они всегда были первопроходцами.

Есть определённый момент, когда все приходят к дискографии JUDAS PRIEST — это может быть "Painkiller", это может быть "Stained Class" или "Killing Machine" — но сейчас есть и более молодая аудитория. И мы иногда разговариваем с ними, и первым альбомом, который они услышали, были либо "Firepower", либо "Invincible Shield". Поэтому я думаю, что все они важны. Наш последний альбом был так же важен, как и другие, для тех, кто впервые увидел JUDAS PRIEST. И, как я уже говорил, у нас всегда есть творческое стремление делать всё лучше — лучший альбом, лучшее выступление, лучшие песни, лучшие соло, лучшее исполнение, что бы это ни было. Я думаю, что все мы в JUDAS PRIEST стремимся к этому. Так что это естественно. Важно ли это для всех или нет, я не знаю — некоторые люди могут смотреть на это по-другому — но я думаю, что для нас в JUDAS PRIEST как для творческих людей важно вынашивать эти творческие идеи и представлять их людям».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 150

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом