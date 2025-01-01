Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"



zoom
Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray отметят 45-летие альбома "Welcome To Hell" специальным выступлением на фестивале Keep it True 24 апреля в Tauberfrankenhalle, Lauda-Königshofen, Germany с приглашенными звездами:

* Tom Angelripper and Andy Brings (SODOM)
* Tom G. Warrior (CELTIC FROST, HELLHAMMER, TRIPTYKON)
* Schmier (DESTRUCTION)
* Attila Csihar (MAYHEM)
* Danny Lilker (NUCLEAR ASSAULT, S.O.D.)
* Diva Satánica (BLOODHUNTER, NERVOSA)
* and introducing Blake "Bulldözer" Arendell from the rising force INTERCEPTOR

Mantas: «Я до сих пор отчетливо помню, как в 1981 году мы пришли на Neat Records, чтобы записать еще один набор демозаписей, когда Дэвид Вуд, владелец, спросил нас, достаточно ли у нас материала для альбома. Мы, конечно же, сказали "да", и нам дали три дня на запись нашего первого альбома "Welcome To Hell". Это, друзья мои, было 45 лет назад, а сейчас мы планируем собраться на фестивале Keep It True, чтобы отпраздновать юбилей "Welcome To Hell", новаторского альбома в хэви-металле, которым я так горжусь. Это будет потрясающий вечер, друзья мои, с большим количеством особенных гостей. Приходите отпраздновать с нами. Увидимся там 24 апреля 2026 года!»

Abaddon:«Jeff 'Mantas' Dunn и Antony 'Abaddon' Bray в следующем году выступят на фестивале Keep It True. Это будет посвящение их ключевому альбому... "Welcome To Hell". К основателям VENOM, присоединится потрясающий состав гостей из величайших трэш-, спид- и блэк-металл групп мира».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом