сегодня



MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"



Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray отметят 45-летие альбома "Welcome To Hell" специальным выступлением на фестивале Keep it True 24 апреля в Tauberfrankenhalle, Lauda-Königshofen, Germany с приглашенными звездами:



* Tom Angelripper and Andy Brings (SODOM)

* Tom G. Warrior (CELTIC FROST, HELLHAMMER, TRIPTYKON)

* Schmier (DESTRUCTION)

* Attila Csihar (MAYHEM)

* Danny Lilker (NUCLEAR ASSAULT, S.O.D.)

* Diva Satánica (BLOODHUNTER, NERVOSA)

* and introducing Blake "Bulldözer" Arendell from the rising force INTERCEPTOR



Mantas: «Я до сих пор отчетливо помню, как в 1981 году мы пришли на Neat Records, чтобы записать еще один набор демозаписей, когда Дэвид Вуд, владелец, спросил нас, достаточно ли у нас материала для альбома. Мы, конечно же, сказали "да", и нам дали три дня на запись нашего первого альбома "Welcome To Hell". Это, друзья мои, было 45 лет назад, а сейчас мы планируем собраться на фестивале Keep It True, чтобы отпраздновать юбилей "Welcome To Hell", новаторского альбома в хэви-металле, которым я так горжусь. Это будет потрясающий вечер, друзья мои, с большим количеством особенных гостей. Приходите отпраздновать с нами. Увидимся там 24 апреля 2026 года!»



Abaddon:«Jeff 'Mantas' Dunn и Antony 'Abaddon' Bray в следующем году выступят на фестивале Keep It True. Это будет посвящение их ключевому альбому... "Welcome To Hell". К основателям VENOM, присоединится потрясающий состав гостей из величайших трэш-, спид- и блэк-металл групп мира».











+0 -0



просмотров: 57

