сегодня



JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь



JOHN 5 в недавнем интервью высказал мнение о новом поколении гитаристов, таких как Tim Henson из POLYPHIA:



«Я люблю новое поколение. Всегда будут озарения с Джими Хендриксом, а затем с Jimmy Page, Эдди Ван Халеном, Yngwie Malmsteen, POLYPHIA, Guthrie Govan, Tosin Abasi. Музыка будет развиваться. И знаете что? Слава Богу за это. Есть много невероятных гитаристов. И даже до Джими Хендрикса были Чет Аткинс, Рой Кларк — все эти люди, которые зажигали на гитаре. И это никогда не прекратится — слава Богу. Я люблю всех, кто зажигает на гитаре. И поэтому я так люблю соцсети, потому что там можно увидеть людей со всего мира. Раньше же можно было увидеть только людей из Голливуда или услышать о них в журнале Guitar Player. А теперь я могу услышать о ком-то из России или Бразилии, и это замечательно».



Когда его попросили назвать трёх гитаристов, которые изменили его отношение к музыке, John 5 ответил:



«Три гитариста, которые изменили музыку... Я думаю, что меня действительно поразил и изменил мою жизнь Эдди Ван Хален. Когда я услышал Эдди, мне это очень понравилось, как и всем остальным. Он действительно вывел гитару на новый уровень. Затем я бы назвал Yngwie Malmsteen, потому что мне просто нравится его игра... Я никогда не понимал выражение "меньше значит больше". Я всегда понимал "больше значит больше". И это мне нравится в Yngwie. А сейчас я выберу ещё и Guthrie — современного. Я просто обожаю его. Мне нравится, как он создаёт свои соло и как играет вживую. Я очень ценю великих гитаристов, и так трудно найти вдохновение, но я всегда его ищу. Но мне очень нравится, когда я нахожу определённых гитаристов, которые очень вдохновляют меня и весь мир».



Два года назад John 5 назвал Malmsteen и Ван Халена двумя из 10 гитаристов, которые повлияли на его карьеру, и рассказал журналу Guitar World о первом:



«Я был просто одержим его игрой и помню, как он меня поразил. Его игра была настоящим прорывом, потому что она была гениальной. Но гениальность — это не что-то из серии: "Этот парень умеет играть" — для меня это не гениальность. Я думаю, что гениальность — это то, чего я не могу увидеть. И именно это сделал Yngwie Malmsteen — он изменил всё и создал этот стиль. Вот что такое гениальность — это то, чего ты нельзя увидеть, но что создано. И он создал нечто, что действительно повлияло на меня и миллионы других людей по всему миру».



Что касается легендарного гитариста VAN HALEN, John 5 сказал:



«Мой номер один — как и у многих других людей — это Эдди Ван Хален. Он ещё один музыкант, который соответствует тому, что я описывал ранее как гениальность. Эдди создал нечто, что навсегда изменило мир — это очень сложно объяснить, но это просто невероятно. Он сделал это благодаря своим композициям, потрясающей игре на гитаре, а также изобретениям и разработкам. Я был просто одержим его игрой, как и все другие гитаристы в мире. Слава богу, что у нас был Эдди Ван Хален, это точно».



John 5 также упомянул оригинального гитариста KISS Ace Frehley:



«Я люблю Ace Frehley. Он был для меня как Супермен или Человек-паук. Я любил его, когда был маленьким и учился всему. Атмосфера, которую создавал Эйс, была для меня особенной. Я был маленьким, а Ace был просто гигантской фигурой... Я даже не думал, что он реальный человек. Я думал: "Это просто безумие", и был по-настоящему потрясен Ace. К счастью, я до сих пор люблю многих из этих музыкантов, и я до сих пор испытываю ту же любовь к Ace».







+0 -0



просмотров: 442

