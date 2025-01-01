Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



29 сен 2025 : 		 JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь

9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 о трех гитаристах, которые поменяли его жизнь



zoom
JOHN 5 в недавнем интервью высказал мнение о новом поколении гитаристов, таких как Tim Henson из POLYPHIA:

«Я люблю новое поколение. Всегда будут озарения с Джими Хендриксом, а затем с Jimmy Page, Эдди Ван Халеном, Yngwie Malmsteen, POLYPHIA, Guthrie Govan, Tosin Abasi. Музыка будет развиваться. И знаете что? Слава Богу за это. Есть много невероятных гитаристов. И даже до Джими Хендрикса были Чет Аткинс, Рой Кларк — все эти люди, которые зажигали на гитаре. И это никогда не прекратится — слава Богу. Я люблю всех, кто зажигает на гитаре. И поэтому я так люблю соцсети, потому что там можно увидеть людей со всего мира. Раньше же можно было увидеть только людей из Голливуда или услышать о них в журнале Guitar Player. А теперь я могу услышать о ком-то из России или Бразилии, и это замечательно».

Когда его попросили назвать трёх гитаристов, которые изменили его отношение к музыке, John 5 ответил:

«Три гитариста, которые изменили музыку... Я думаю, что меня действительно поразил и изменил мою жизнь Эдди Ван Хален. Когда я услышал Эдди, мне это очень понравилось, как и всем остальным. Он действительно вывел гитару на новый уровень. Затем я бы назвал Yngwie Malmsteen, потому что мне просто нравится его игра... Я никогда не понимал выражение "меньше значит больше". Я всегда понимал "больше значит больше". И это мне нравится в Yngwie. А сейчас я выберу ещё и Guthrie — современного. Я просто обожаю его. Мне нравится, как он создаёт свои соло и как играет вживую. Я очень ценю великих гитаристов, и так трудно найти вдохновение, но я всегда его ищу. Но мне очень нравится, когда я нахожу определённых гитаристов, которые очень вдохновляют меня и весь мир».

Два года назад John 5 назвал Malmsteen и Ван Халена двумя из 10 гитаристов, которые повлияли на его карьеру, и рассказал журналу Guitar World о первом:

«Я был просто одержим его игрой и помню, как он меня поразил. Его игра была настоящим прорывом, потому что она была гениальной. Но гениальность — это не что-то из серии: "Этот парень умеет играть" — для меня это не гениальность. Я думаю, что гениальность — это то, чего я не могу увидеть. И именно это сделал Yngwie Malmsteen — он изменил всё и создал этот стиль. Вот что такое гениальность — это то, чего ты нельзя увидеть, но что создано. И он создал нечто, что действительно повлияло на меня и миллионы других людей по всему миру».

Что касается легендарного гитариста VAN HALEN, John 5 сказал:

«Мой номер один — как и у многих других людей — это Эдди Ван Хален. Он ещё один музыкант, который соответствует тому, что я описывал ранее как гениальность. Эдди создал нечто, что навсегда изменило мир — это очень сложно объяснить, но это просто невероятно. Он сделал это благодаря своим композициям, потрясающей игре на гитаре, а также изобретениям и разработкам. Я был просто одержим его игрой, как и все другие гитаристы в мире. Слава богу, что у нас был Эдди Ван Хален, это точно».

John 5 также упомянул оригинального гитариста KISS Ace Frehley:

«Я люблю Ace Frehley. Он был для меня как Супермен или Человек-паук. Я любил его, когда был маленьким и учился всему. Атмосфера, которую создавал Эйс, была для меня особенной. Я был маленьким, а Ace был просто гигантской фигурой... Я даже не думал, что он реальный человек. Я думал: "Это просто безумие", и был по-настоящему потрясен Ace. К счастью, я до сих пор люблю многих из этих музыкантов, и я до сих пор испытываю ту же любовь к Ace».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 442

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом