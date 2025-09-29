Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста
|||| сегодня

Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу



STEVE 'ZETRO' SOUZA 26 сентября в Brass Mug, Tampa, Florida отыграл первое шоу как ZETRO вместе с:

* Zakk Frye (SLIKK WIKKED) - Rythm Guitar/Backup Vocals
* Kyle Smith (SLIKK WIKKED) - Lead Guitar
* Andrew Dewar (VICIOUS INTENT) - Drums
* Donny "Death" Weissinger (NASTY TRAST, HATE GRENADE) – Bass

Сет-лист:

Deranged (Exodus song)
Reign of Terror (Legacy cover)
Raging Waters (Legacy cover)
Like Father, Like Son (Exodus song)
Shroud of Urine (Exodus song)
War Is My Shepherd (Exodus song)
Blacklist (Exodus song)
Burnt Offerings (Legacy cover)
Verbal Razors (Exodus song)
Over the Wall
Beating Around the Bush (AC/DC cover)
Bad Boy Boogie (AC/DC cover)
Brain Dead (Exodus song)
The Toxic Waltz (Exodus song)
Thrash Under Pressure (Exodus song)






Комментарии

29 сен 2025
K
Kiskenbassker
И никаких песен с последних двух альбомов с ним. Все только до 2004-го.
29 сен 2025
M
Mike Barlow
Kiskenbassker, ага, зато с раритетами "до-тестаментовских " времён.
Вряд ли у него есть какие-то планы на большую карьеру. Так небольшие концерты "для своих". Так что количество сыгранного старья тут скорее в плюс.
просмотров: 176

