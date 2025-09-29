Arts
Новости
Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане



Curb Records выпустили вторую часть песен, основанных на фильме Рейган 2024 года с Деннисом Куэйдом. В пластинку "Reagan: Songs Inspired By The Film" вошла и песня вокалиста EXTREME Gary Cherone, которая была написана и записана совместно с Jon'ом Levin'ом (DOKKEN). В ее записи также принимали участие Pat Badger (EXTREME) и Eric Kretz (STONE TEMPLE PILOTS).

Трек-лист:

01. "America's Dream" - Gary Cherone
02. "City On A Hill" - Travis Tritt
03. "I Saw The Time" - ALABAMA
04. "This Is America" - Wayne Newton
05. "Rancho Del Cielo" - Ricky Skaggs
06. "Always" - COMMODORES
07. "Keep On Moving" - MARTY STUART AND HIS FABULOUS SUPERLATIVES
08. "I Knew It Would Be You" - Kathie Lee Gifford, Claude Kelly
09. "Do We Want To Win" - Tanya Tucker
10. "Do I Say Goodbye" - SWEET COMFORT BAND
11. "Start The World Over Again" - Lee Greenwood (co-written with Mike Curb and Ronald Reagan)




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
Если в фильме не будет сцен, где Рейган рассказывает любимые советские анекдоты, то это хуйня, а не биография.
просмотров: 288

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
