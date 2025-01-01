Arts
Новости
Гитарист TESTAMENT о новом альбоме



ERIC PETERSON в недавнем интервью поговорил о будущей пластинке группы, выход которой намечен на десятое октября:

«Я думаю, что если не нужно писать альбом, как мы делали раньше, то каждый год у вас появляется немного больше времени, чтобы найти то, что нужно… Я имею в виду, что это всего лишь 10 песен, и они длятся от трех до пяти минут. Я считаю, что нужно просто найти правильные риффы и затем развить их. Я думаю, что все разные стили — это просто разные периоды времени, риффы, которые у нас были. Я все еще иногда обращаюсь к некоторым старым риффам, которые у меня появились в какой-то момент времени. Как и начало [песни] "Para Bellum", хотите верьте, хотите нет, но это тяжелая часть, в то время как в "The Legacy" была тяжелая часть — не в альбоме "The Legacy", а в песне "The Legacy" [с альбома 1990-х "Souls Of Black"]. Так что такие вещи встречаются то тут, то там. Но в целом, это в значительной степени что-то новое. И, да, я думаю, мы все еще получаем от этого удовольствие. И у нас появилась свежая кровь, нового барабанщика. Я думаю, что каждый раз, когда у вас появляется новый барабанщик или вы джемуете что-то новое, это больше связано с музыкой, и участие становится более искренним».

На вопрос о его музыкальном взаимодействии с новым барабанщиком TESTAMENT, который вдвое моложе его и родился в 1998 году, через 11 лет после выхода дебютного альбома TESTAMENT, Eric ответил:

«Ну, мы живем в наше время, поэтому повседневная жизнь у всех одинаковая. Но, да, это не значит, что у меня есть кто-то из группы Элвиса [Пресли] в 50-х, а я живу в 70-х и я хиппи. Раньше это было на самом деле с разницей в десятилетия, но по какой-то причине в 2000-е годы ничего по-настоящему не изменилось. И я думаю, что благодаря тому, что он учился в школе, а его отец — металлист, на него оказало большое влияние то, что он слушает то же самое, что и мы. Я имею в виду, что первый вопрос, который я бы задал кому-нибудь в этом возрасте, был бы таким: "Вы когда-нибудь слушали DEEP PURPLE или UFO?" Или "А что насчет RUSH?" Он такой весь из себя поклонник RUSH. Я люблю "Hemispheres". И я такой: "Чувак, это моя любимая пластинка". Итак, о технической стороне такого рода записей. Что касается меня в TESTAMENT я, наверное, единственный, кто слушает блэк-металл группы вроде DISSECTION и EMPEROR и знает о WATAIN и тому подобном. Я не думаю, что кто-то из других парней это слушает, но Chris такой: "О, да". Так что мы сразу стали сошлись, буквально как две капли воды».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
