Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA
GARY HOLT в интервью "The Metallica Report" поделился своими воспоминаниями о взаимоотношениях с KIRK HAMMETT, который входил в оригинальный состав EXODUS. Holt присоединился к группе в 1981 году, а Kirk ушёл, чтобы присоединиться к METALLICA за два года до того, как дебютный альбом EXODUS «Bonded By Blood» увидел свет в 1985 году:

«Я начал придумывать риффы. Kirk сочинял всё, когда я присоединился к группе. И по всем параметрам он является одним из основателей трэш-металла. Мне кажется, что люди часто недооценивают значение Кирка при обсуждении этого вопроса, и я считаю, что это несправедливо, потому что он играл в двух группах, которые были у истоков трэша. Он заслуживает двойного признания, чёрт возьми. Но EXODUS были супертрэшевыми, и мы начинали немного отдаляться от ранних влияний IRON MAIDEN и прочего. Мой брат Charles — и Kirk тоже это признаёт — был супер-панк-рокер, он слушал британский хардкор-панк, и он познакомил нас с кучей вещей, которые позже повлияли на моё сочинение песен для EXODUS, особенно DISCHARGE — больше всех остальных. Я сочинял риффы и придумывал крутые вещи, но когда Kirk ушёл, он как бы передал эстафету мне, и я и мои товарищи по группе, особенно Пол Балофф, смогли создать группу по своему образу и подобию, привести её туда, куда мы хотели. Не то чтобы мы уже не были такими, не то чтобы мы не пришли бы к этому в конце концов, но это стало чем-то вроде музыкальной передачи эстафеты. И первые две песни, которые я создал после ухода Кирка, когда мы ещё не нашли Rob McKillop, были "No Love" и "Strike Of The Beast"».

На вопрос, хотел бы он дать больше концертов с Kirk'ом в группе и хотел бы он дать несколько концертов с ним в группе сейчас, Gary ответил:

«Да, конечно. Когда мы играем вместе, это очень весело, и мы хорошо проводим время. И я не знаю — может быть, однажды мы создадим какой-нибудь побочный проект. Я уже 25 лет говорю о том, чтобы организовать сайд-проект с избранной группой друзей, но этого так и не произошло, потому что у меня нет на это времени. Я постоянно занят. Он занят. Кто знает? Но да, мы несколько раз играли вместе на Fear FestEvil. EXODUS выступали, и мы играли вместе с ним, и это было здорово. Мы веселились. Мы вернулись в детство, когда играли на вечеринках. Можно было заплатить 5 долларов, а там было 15 кег пива, и EXODUS были известны тем, что устраивали лучшие вечеринки».




