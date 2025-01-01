сегодня



Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»



GARY HOLT в интервью "The Metallica Report" поделился своими воспоминаниями о взаимоотношениях с KIRK HAMMETT, который входил в оригинальный состав EXODUS. Holt присоединился к группе в 1981 году, а Kirk ушёл, чтобы присоединиться к METALLICA за два года до того, как дебютный альбом EXODUS «Bonded By Blood» увидел свет в 1985 году:



«Я начал придумывать риффы. Kirk сочинял всё, когда я присоединился к группе. И по всем параметрам он является одним из основателей трэш-металла. Мне кажется, что люди часто недооценивают значение Кирка при обсуждении этого вопроса, и я считаю, что это несправедливо, потому что он играл в двух группах, которые были у истоков трэша. Он заслуживает двойного признания, чёрт возьми. Но EXODUS были супертрэшевыми, и мы начинали немного отдаляться от ранних влияний IRON MAIDEN и прочего. Мой брат Charles — и Kirk тоже это признаёт — был супер-панк-рокер, он слушал британский хардкор-панк, и он познакомил нас с кучей вещей, которые позже повлияли на моё сочинение песен для EXODUS, особенно DISCHARGE — больше всех остальных. Я сочинял риффы и придумывал крутые вещи, но когда Kirk ушёл, он как бы передал эстафету мне, и я и мои товарищи по группе, особенно Пол Балофф, смогли создать группу по своему образу и подобию, привести её туда, куда мы хотели. Не то чтобы мы уже не были такими, не то чтобы мы не пришли бы к этому в конце концов, но это стало чем-то вроде музыкальной передачи эстафеты. И первые две песни, которые я создал после ухода Кирка, когда мы ещё не нашли Rob McKillop, были "No Love" и "Strike Of The Beast"».



На вопрос, хотел бы он дать больше концертов с Kirk'ом в группе и хотел бы он дать несколько концертов с ним в группе сейчас, Gary ответил:



«Да, конечно. Когда мы играем вместе, это очень весело, и мы хорошо проводим время. И я не знаю — может быть, однажды мы создадим какой-нибудь побочный проект. Я уже 25 лет говорю о том, чтобы организовать сайд-проект с избранной группой друзей, но этого так и не произошло, потому что у меня нет на это времени. Я постоянно занят. Он занят. Кто знает? Но да, мы несколько раз играли вместе на Fear FestEvil. EXODUS выступали, и мы играли вместе с ним, и это было здорово. Мы веселились. Мы вернулись в детство, когда играли на вечеринках. Можно было заплатить 5 долларов, а там было 15 кег пива, и EXODUS были известны тем, что устраивали лучшие вечеринки».







