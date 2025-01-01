Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 26
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Skillet

29 сен 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

26 июн 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

26 май 2025 : 		 Лидер SKILLET хвалит новый LINKIN PARK

26 апр 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

30 мар 2025 : 		 Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах

24 янв 2025 : 		 Новое видео SKILLET

27 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «В пандемию RAGE AGAINST THE MACHINE меня здорово повеселили»

16 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «Без STRYPER не было бы SKILLET»

20 ноя 2024 : 		 SKILLET выпускают книгу

3 ноя 2024 : 		 Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SKILLET

18 окт 2024 : 		 Новая песня SKILLET

15 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»

2 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

25 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»

13 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

3 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»

18 авг 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»

9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»

23 окт 2023 : 		 Концертное видео SKILLET

24 мар 2023 : 		 Новое видео SKILLET
Концертное видео SKILLET



Showtime, новое концертное видео SKILLET, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 91

