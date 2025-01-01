Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
AFI

Новая песня AFI



Ash Speck in a Green Eye, новое видео AFI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Silver Bleeds The Black Sun…", выходящего третьего октября на Run For Cover Records:

01. The Bird Of Prey
02. Behind The Clock
03. Holy Visions
04. Blasphemy & Excess
05. Spear Of Truth
06. Ash Speck In A Green Eye
07. VOIDWARD, I BEND BACK
08. Marguerite
09. A World Unmade
10. Noneunderground




просмотров: 107

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
