Новая песня AFI

Ash Speck in a Green Eye, новое видео AFI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Silver Bleeds The Black Sun…", выходящего третьего октября на Run For Cover Records:
01. The Bird Of Prey
02. Behind The Clock
03. Holy Visions
04. Blasphemy & Excess
05. Spear Of Truth
06. Ash Speck In A Green Eye
07. VOIDWARD, I BEND BACK
08. Marguerite
09. A World Unmade
10. Noneunderground
