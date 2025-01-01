сегодня



Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта



STEVE 'ZETRO' SOUZA 26 сентября в Brass Mug, Tampa, Florida отыграл первое шоу как ZETRO вместе с:



* Zakk Frye (SLIKK WIKKED) - Rythm Guitar/Backup Vocals

* Kyle Smith (SLIKK WIKKED) - Lead Guitar

* Andrew Dewar (VICIOUS INTENT) - Drums

* Donny "Death" Weissinger (NASTY TRAST, HATE GRENADE) – Bass



Сет-лист:



Deranged (Exodus song)

Reign of Terror (Legacy cover)

Raging Waters (Legacy cover)

Like Father, Like Son (Exodus song)

Shroud of Urine (Exodus song)

War Is My Shepherd (Exodus song)

Blacklist (Exodus song)

Burnt Offerings (Legacy cover)

Verbal Razors (Exodus song)

Over the Wall

Beating Around the Bush (AC/DC cover)

Bad Boy Boogie (AC/DC cover)

Brain Dead (Exodus song)

The Toxic Waltz (Exodus song)

Thrash Under Pressure (Exodus song)



Видео полного выступления доступно ниже.











