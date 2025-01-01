MIKE MANGINI об увольнении из DREAM THEATER

сегодня



MIKE MANGINI в недавнем интервью вновь коснулся своего увольнения из DREAM THEATER. После того, как ведущий отметил, что Mangini дал «один из самых элегантных» ответов на увольнение из группы, Mike сказал:



«Я рад, что вы это сказали. Да, моя реакция была довольно простой. Просто я так воспитан. А ещё интересно уметь выйти за свои границы. И когда я говорю это, вы должны понимать, что когда вы изучаете мозг, эмоциональная область мозга окружает область рассуждения, которая окружает область морали. Так что когда вы изучаете мозг, это называется моральным центром, затем вашей способностью к рассуждению, а затем вашей эмоциональностью. Поэтому, когда вы связаны эмоциями, вы не можете мыслить разумно. Просто посмотрите на мир. И если у вас нет хорошего набора моральных принципов, вы не знаете, как рассуждать. Если люди умудряются затянуть вас в эту эмоциональную область, а вы не задумывались о процессе рассуждения, критического мышления и не задумывались о том, что на самом деле правильно, а что неправильно, опираясь, возможно, на философов, системы верований и всё остальное, если вы даже этого не сделали, вы не задали себе вопрос — не кто я, а что я — вряд ли вы сможете это понять.



Другое дело если я смотрю, скажем, старый журнал о тяжёлом металле или что-то в этом роде — сегодня можно найти это в Интернете — я просто не верю никому из участников какой-либо группы, раскрывающему подробности, касающиеся семьи. Подобное случается — это личное дело каждого. не стоит раскрывать детали о своих коллегах. Я не могу это понять. Так что есть этот аспект, который действительно не относился ко мне. Но мог бы. Я мог бы об этом говорить.



Так что теперь у меня есть прошлые группы. Всё одно и то же. Вы могли бы поговорить со мной об EXTREME, и это не имело бы никакого значения. Вы могли бы говорить со мной о том, как я провёл некоторое время в ANNIHILATOR. Я эмоционально отношусь ко всем одинаково. Для меня это своего рода шаблон. Я общаюсь с этими людьми по SMS, и любой может поговорить со мной в любое время. Вот так. Так что мне всё равно. Серьёзно».







