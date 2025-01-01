сегодня



Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»



LUIS MALDONADO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что лично для него значит стать вокалистом FOREIGNER:



«Ух ты. На этот вопрос нелегко ответить, потому что у него очень много аспектов. Прежде всего, я никогда не предполагал, что это станет следующим шагом для меня или даже для FOREIGNER. Но это была как раз одно из таких событий, которые очень органичны; то, как все это разворачивалось, было очень органично. И то, чем я занимаюсь сейчас, меня очень радует, потому что впереди еще так много работы. И я в восторге от всего того, что открывается перед этой группой, особенно после того, как [FOREIGNER был включен в] Зал [славы] рок-н-ролла.



Между [оригинальным вокалистом FOREIGNER] Lou Gramm и нами [нынешним составом FOREIGNER] сложилась отличная новая синергия, и мы собираемся выступать вместе. Так что есть много поводов для волнения. И один из аспектов, который важен лично для меня, — это реакция фанатов.



Мы начали это летнее турне с того, что сделали это объявление — по-моему, это было еще в мае, когда мы выступали на шоу "The Voice", и мы с Kelly пели вживую, тогда мы сделали объявление в прямом эфире по телевидению. И реакция была исключительно положительной. И это не только принесло положительные результаты, но и благодаря этому мы начали по-настоящему привлекать молодую аудиторию. И вот уже несколько новых поколений впервые открывают для себя FOREIGNER. Вот и все. Но самое важное для меня — это когда я общаюсь с фанатами лично, будь то до концерта или после, когда вы сталкиваетесь с ними, или они присылают сообщения, или что-то еще, и все они в восторге от того, что FOREIGNER продолжит выступать. И они видели, как я пою, они видели, как я пою все лето напролет, и они видели видеозаписи, и они видели клипы, и все они в подавляющем большинстве говорили: "Это фантастика. Это правильно". Они очень благодарны Kelly, они благодарны за то, что группа собирается продолжать существовать, и они благодарны за то, что Lou излучает эту новую энергию. Есть за что быть благодарным, и, честно говоря, мне кажется, что сейчас вокруг группы происходит настоящее волшебство, и я просто наблюдаю за этим. Я хочу просто продолжать расти. Я хочу продолжать расти вместе с группой, я хочу продолжать расти как артист, и я хочу продолжать расти как человек. Так что все это здорово и позитивно. Когда вы наблюдаете за подобными событиями, вам хочется укрепить их, работать усерднее и делать все возможное для созидания. И я чувствую, что нам еще многое предстоит сделать, и это потрясающе».



После того, как интервьюер отметил, что в последние пару лет наблюдается нечто похожее на "возрождение" популярности FOREIGNER, Luis сказал:



«Интересно, что вы употребили слово "возрождение", и я с вами согласен. Я не считаю, что это обязательно возрождение. Я действительно верю, что, как я уже сказал, есть пара молодых поколений, для них это открытие. Так что для них это что-то вроде "О, вау". Эта группа, которая существует уже много лет. Вау". И они уже покупают билеты. Они придут не как подростки со своими родителями, они придут сами по себе. На эти концерты приходят люди в возрасте от 30 до 40 лет, и они открывают для себя группу совершенно по-новому. Так что это определенно открытие во многих отношениях. И даже для нас самих мы начинаем понимать, как сильно люди любят музыку, потому что на самом деле все дело в музыке. И я считаю, что, опять же, когда группа в своем нынешнем составе была введена в Зал славы рок-н-ролла, мы все вместе выступили на сцене, пришло осознание того, что музыка сильнее, чем любая ее часть. И, честно говоря, я не думаю, что когда-либо всерьез задумался бы о том, чтобы петь, если бы в меня не верил Mick [Jones, гитарист-основатель FOREIGNER и основной автор песен], а я верю, и Lou, и Kelly, и вся группа, и все остальные участники. Я имею в виду, если бы просто один парень или кто-то из руководства сказал: "Да, ты мог бы это сделать", то было не то — но на самом деле такого никогда не было. Я был в группе, так что это исходит изнутри группы, но не только это, но и вера в то, что это правильное решение продолжать двигаться вперед, разделяется каждым человеком в нашей организации. Так что действительно здорово видеть веру не только внутри группы, но и снаружи, среди фанатов.



Так что, да, как я уже сказал, Lou выступает в качестве гостя на этих шоу, и не только это, но и то, что сейчас от него исходит просто потрясающая энергетика! И трудно сказать, что именно это такое, но мы все это видим. Я имею в виду, что каждый вовлеченный человек видит это, осознает, благодарен за это и движется вперед. Это просто потрясающе и даже немного волшебно!»







