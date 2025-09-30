Arts
LOGIN
*

The Fell

*
| - |

|||| сегодня

BILLY SHEEHAN очень доволен проектом THE FELL



zoom
BILLY SHEEHAN недавно поговорил о новом проекте THE FELL, в котором также задействованы Mike "K." Krompass (SMASH MOUTH, NELLY FURTADO, EVERYBODY LOVES AN OUTLAW, DEAD ROMANTIC) и Toby Rand (ROCKSTAR: SUPERNOVA, JUKE KARTEL, ASHEN MOON):

«Много лет назад Mike "K." Krompass нашел меня на Facebook. На самом деле я его не знал. И он связался со мной [и сказал]: "Эй, у меня есть несколько песен, в которых мне нужен басист. Ты приедешь к нам и поиграешь на басу?" Я сказал: "Конечно". Я жил в Лос-Анджелесе. Я поехал к нему в студию, и мы записали несколько партий баса. Я сказал: "Эти песни великолепны. Кто певец?" Toby Rand. Я так понимаю, что он выиграл несколько крупных телевизионных конкурсов по всей стране, таких как "American Idol" [в] Австралии. И он также претендовал на роль вокалиста INXS, и насколько понимаю, он был вторым в списке. Так что он промахнулся на единицу. Но у него отличный голос и отличные тексты, и он действительно классный. А Mike потрясающе играет на гитаре. И в конце сеанса он говорит: "Ну, я могу заплатить тебе за сеанс, или, может быть, ты хочешь начать что-то с этого?" И я отвечаю: "Давай сделаем это". А было это уже давным-давно.

К сожалению, у Toby был контракт и он не мог уйти и заняться чем-то другим. Поэтому на некоторое время мы отложили проект. Мы пытались отыграть пару концертов с другими певцами, но это было уже не то. Toby потрясающий. Так вот, совсем недавно у него закончилась сделка и контракт, и он снова готов к работе. Mike позвонил мне и сказал: "Давай вернемся к проекту". Мы написали еще несколько новых песен, сделали ремиксы на некоторые старые. Я немного переделал некоторые партии баса — после того, как вы послушаете их некоторое время, вам захочется внести кое-какие изменения, — и мне просто очень нравится, как все звучит. Mike также великолепен в студии и как продюсер и как звукорежиссер, так что у него все получилось очень хорошо».

Что касается планов THE FELL на будущее, Billy сказал:

«Мы выпустим мини-альбом в конце октября. В начале года выйдет весь альбом, а к лету мы надеемся отправиться в турне. Альбом тяжелый, но он на подъеме, он живой, и вокал отличный. И я действительно в восторге от него».

На вопрос, волнуется ли он по-прежнему перед выпуском EP или альбома, Billy ответил:

«Нет. Просто ты должен делать то, что должен. Тебе придется дать миллион интервью и фотосессий, как только ты отправишься в турне. Я занимаюсь этим уже давно. Я отыграл более 6000 концертов и играю уже почти 60 лет; я думаю, что 60 лет — это как раз то, что нужно. Так что когда-то давно я нервничал, но сейчас со мной все в порядке. [Смеется]»




30 сен 2025
Вашингтон Ирвинг
пейзаж за спиной чисто российский, ещё забор сделать из плит Лахмана
30 сен 2025
T
Termofucker
А кто барабанщик?
