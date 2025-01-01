29 сен 2025



Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось 22 сентября в Maçka Küçükçiftlik Park, Istanbul, Turkey, доступно для просмотра ниже:



01. Wake Up Dead

02. In My Darkest Hour

03. Hangar 18

04. Dread And The Fugitive Mind

05. Skin O' My Teeth

06. Angry Again

07. Sweating Bullets

08. Dystopia

09. Countdown To Extinction

10. She-Wolf

11. Trust

12. Tornado Of Souls

13. We'll Be Back

14. Symphony Of Destruction

15. Mechanix

16. Peace Sells

17. Holy Wars... The Punishment Due











