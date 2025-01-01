Arts
Новости
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Новости
Steve Morse Band

STEVE MORSE продолжает получать удовольствие от концертов



STEVE MORSE в интервью "The Johnny Rock Show" спросили , не устал ли он от прозвища «стрелок с гитарой» и по-прежнему ли считает это почётным званием, когда слышит подобные отзывы:

«Это честь для меня. Но когда занимаешься инструментальной музыкой, нужно поддерживать свою форму, а это означает, что надо больше тренироваться и немного больше думать обо всём, что делаешь, чтобы иметь возможность играть мелодии вживую. И моё главное занятие — это сочинять музыку, чтобы её исполнять, поэтому нужно много репетировать и тренироваться, практиковаться. Необходимо поддерживать свою технику на высоком уровне... Я играю уже 60 лет, что странно, учитывая, что мне 29 лет [смеётся], так что это даёт немного другое представление о технике. И я люблю делиться этим с людьми — способами улучшить их технику и обойти сложные места, а также сосредоточиться на слабых звеньях в своей технике. Так что я сам должен всё это хорошо использовать, чтобы подготовиться к такому туру, как предстоящий тур со THE STEVE MORSE BAND».

На вопрос, нравится ли ему по-прежнему ездить в турне и играть для людей, Morse ответил:

«Да. Суть в том, что когда много практикуешься и можешь расслабиться и играть на сцене, можно выпустить энергию, которая была в твоей душе, когда ты сочинял музыку, и соединиться с людьми в зале. А это значит, когда ты играешь инструментальную музыку, как мы, инструментальный рок, ты можешь играть в любой точке мира и устанавливать связь с людьми. Но этот тур проходит в Соединенных Штатах, и это всегда приятно. Мы с нетерпением ждали его. И я не могу сказать, что я слишком много занимался. Я думаю, что это очень катарсическое занятие, потому что процесс подготовки очень полезен, а связь с людьми всегда очень хороша. Мы в лучшей форме, когда мы налаживаем контакт друг с другом. Мы стадные животные, поэтому мы естественно хотим этого, инстинктивно. И музыка — отличный способ собрать людей вместе».




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 220

