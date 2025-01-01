Новая песня RISEN ATLANTIS

"Lost In Time", новое видео RISEN ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Power To The Past, выход которого намечен на 26 сентября на Frontiers Music Srl:
1. Forever Spoken
2. Glory For The Brave
3. Legacy Divine
4. Sea Of Tranquillity
5. Mystic Maze
6. No Hell For The Good
7. Trapped In Heaven
8. Lost In Time
9. A Million Miles Away
10. Power To The Past
11. Wrong Destiny
Состав:
Frank Beck - vocals
Brett Jones - guitars, keyboards
Alessandro Del Vecchio - guitars, keyboards, bass
Mirko De Maio - drums
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет