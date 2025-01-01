Arts
Risen Atlantis

Новая песня RISEN ATLANTIS



"Lost In Time", новое видео RISEN ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Power To The Past, выход которого намечен на 26 сентября на Frontiers Music Srl:

1. Forever Spoken
2. Glory For The Brave
3. Legacy Divine
4. Sea Of Tranquillity
5. Mystic Maze
6. No Hell For The Good
7. Trapped In Heaven
8. Lost In Time
9. A Million Miles Away
10. Power To The Past
11. Wrong Destiny

Состав:

Frank Beck - vocals
Brett Jones - guitars, keyboards
Alessandro Del Vecchio - guitars, keyboards, bass
Mirko De Maio - drums




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
