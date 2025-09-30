Arts
Jimi Jamison

Концертное видео JIMI JAMISON



"Burning Heart", концертное видео JIMI JAMISON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "1998 Live Hits", выход которого намечен на 12 декабря:

“Burning Heart”
“High On You”
“Rebel Son”
“I’m Always Here”
“I See You In Everyone”
“Rock Hard”
“Oceans”
“The Search Is Over”
“Is This Love”
“I Can’t Hold Back”
“Riders On The Storm”
“Too Hot To Sleep”
“Eye Of The Tiger”
“Higher Ground” / “Roadhouse Blues” (Bonus Track Japan)




30 сен 2025
M
Mike Barlow
Надо толстовку с капюшоном купить, чтоб в ней бегать, и чувствовать себя в натуре Рокки Бальбоа!
