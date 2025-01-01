Arts
Новости
3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN
STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN



STEVE HARRIS в недавнем интервью для журнала Rock Candy поделился мнением насчёт недавнего ухода барабанщика Nicko McBrain, что стало первым изменением состава IRON MAIDEN за 25 лет:

«Честно говоря, у нас не было выбора, и мы были вынуждены пойти на это изменение после того, как Nicko столкнулся с проблемами со здоровьем [он имеет в виду инсульт McBrain в 2023 году]. Так сложились обстоятельства, и нам нужно было принять решение, хотим ли мы продолжать или нет. Конечно, на тот момент у нас был запланирован тур, и все остальные хотели продолжать. Но в конечном итоге после всего этого Ник принял решение уйти, и мы все уважаем его выбор».

Он также объяснил свое мнение о любых изменениях, которые IRON MAIDEN вносят, чтобы оставаться популярной группой, выступающей на огромных площадках:

«В целом мы почти ничего не делали. И всё же сегодня мы видим, что на концерты приходит много молодых людей, а это значит, что всё произошло естественным образом. Я полагаю, это потому, что люди передают свои музыкальные вкусы своим сыновьям и дочерям, или даже внукам и внучкам! Нам повезло, что мы можем привлекать людей всех возрастов».




просмотров: 44

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
