STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN



STEVE HARRIS в недавнем интервью для журнала Rock Candy поделился мнением насчёт недавнего ухода барабанщика Nicko McBrain, что стало первым изменением состава IRON MAIDEN за 25 лет:



«Честно говоря, у нас не было выбора, и мы были вынуждены пойти на это изменение после того, как Nicko столкнулся с проблемами со здоровьем [он имеет в виду инсульт McBrain в 2023 году]. Так сложились обстоятельства, и нам нужно было принять решение, хотим ли мы продолжать или нет. Конечно, на тот момент у нас был запланирован тур, и все остальные хотели продолжать. Но в конечном итоге после всего этого Ник принял решение уйти, и мы все уважаем его выбор».



Он также объяснил свое мнение о любых изменениях, которые IRON MAIDEN вносят, чтобы оставаться популярной группой, выступающей на огромных площадках:



«В целом мы почти ничего не делали. И всё же сегодня мы видим, что на концерты приходит много молодых людей, а это значит, что всё произошло естественным образом. Я полагаю, это потому, что люди передают свои музыкальные вкусы своим сыновьям и дочерям, или даже внукам и внучкам! Нам повезло, что мы можем привлекать людей всех возрастов».







