Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Новости
Steven Wilson

3 окт 2025 : 		 STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли»

16 мар 2025 : 		 STEVEN WILSON об использовании искусственного интеллекта

9 янв 2025 : 		 Тизер нового альбома STEVEN WILSON

7 янв 2025 : 		 STEVEN WILSON возвращается к прогу

23 июл 2024 : 		 STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта

26 фев 2024 : 		 STEVEN WILSON готовит новый альбом

16 дек 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

26 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

9 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

17 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль

21 сен 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

29 авг 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

15 дек 2021 : 		 STEVEN WILSON в новом видео Paul Draper

29 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON представил новый трек

26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

10 май 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли»



zoom
STEVEN WILSON в недавнем интервью рассказал о вдохновении для своей песни «Objects Outlive Us» из последнего альбома «The Overview», который вышел в марте этого года на Fiction Records:

«Я мог бы легко назвать альбом "Perspective" вместо "The Overview". Я назвал его "The Overview", потому что существует признанное научное явление, называемое "эффектом обзора", и именно его испытывают космонавты, когда выходят в космос и смотрят на Землю. Они испытывают эффект обзора. Так это называется. Поэтому я назвал альбом "The Overview", но в более широком смысле он посвящён идее перспективы и напоминанию людям о том, насколько мы на самом деле незначительны, но я стараюсь делать это не в негативном ключе. Я знаю, что это звучит очень негативно, но когда я напоминаю людям: "Слушайте, вселенной плевать на вас. Ваша жизнь — это миг в миге", — я как бы говорю: "Чёрт возьми, наслаждайтесь этим. [Смеётся]. Чёрт возьми, извлекайте из этого максимум. Сделайте что-то необычное. Получайте приятные впечатления. Путешествуйте, общайтесь, взаимодействуйте с другими людьми. Не тратьте весь день на эту чёртову штуку [показывает свой телефон], глядя на банальную чушь". И это, конечно, своего рода экзистенциальный кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся, особенно с детьми, хотя я так же виновен в этом, как и все остальные. На самом деле это неправда — я не так виноват в этом, как некоторые люди, которых я вижу, включая своих детей.

Я думаю, что молодое поколение привыкло к идее, что они познают мир, весь мир, через призму социальных сетей, через всё, что они используют. И они в некотором смысле почти не взаимодействуют с реальностью. Так что это большой шаг к тому, чтобы мы просто стали мозгом, плавающим в плазме, подключённым... Это же как в фильме "Матрица", не так ли? Это Нео в "Матрице" — мозг или тело, плавающее в плазме, подключённое к матрице. Чёрт возьми, мы почти там. И это так печально, потому что, на мой взгляд, это полная противоположность тому, чем должно быть человечество. Человечество должно взаимодействовать с окружающим миром, с другими людьми вокруг нас и с остальными видами.

Я веган, как вы, наверное, знаете, поэтому я твёрдо верю: мы думаем, что важнее всех других видов, с которыми мы делим планету. Но это не так. Мы не важнее. На самом деле если следовать идее "Матрицы", во многих отношениях мы ведём себя как вирус. Действительно. Так что во многих отношениях можно сказать, что мы — один из наименее важных видов на Земле, и тем не менее мы почему-то ведём себя так, как будто мы — хранители нашей планеты. И опять же, мы существуем 300 000 лет из четырёх миллиардов. Это примерно как последние пять минут. И поэтому мы обладаем необычайным высокомерием и отсутствием понимания перспективы в отношении нашей собственной важности, не только по отношению к вселенной, но даже по отношению к нашей собственной планете. Мы не так важны, как нам кажется. И опять же, я думаю, что это действительно прекрасно и позитивно — напоминать или пытаться напоминать людям об этом, потому что это в некотором смысле может помочь им осознать то, через что мы все проходим. Вещи, которые кажутся важными, на самом деле таковыми не являются. И основой счастья и удовлетворённости, как мне кажется, является напоминание себе именно об этом».

Когда интервьюер заявил, что он «довольно прямолинейный нигилист», Wilson ответил:

«Я не виню вас за то, что вы такой. Во мне многое из этого есть. Забавно — не знаю, найдёт ли это отклик у вас, но я иногда разговариваю со своим басистом Ником, и он в чём-то похож на меня. И мы оба согласны, что лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли. И часть меня действительно верит в это, и это так печально, что я в это верю, потому что мы способны на необыкновенные вещи. Достаточно послушать невероятную музыку или посмотреть на гимнастов и танцоров, на то, что мы можем делать, на эти невероятно красивые вещи, которые мы можем создавать. Поэтому я постоянно борюсь со своими инстинктами, чтобы быть тем, о чём ты сказал, нигилистом, но я тоже это понимаю. В некоторые дни это трудно, не так ли?»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 окт 2025
WahrandPhain
- лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли!
- А вы уже убили себя, Уилсон?
- Каво? Я? Миня то за шо??
просмотров: 37

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
