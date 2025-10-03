сегодня



STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли»



STEVEN WILSON в недавнем интервью рассказал о вдохновении для своей песни «Objects Outlive Us» из последнего альбома «The Overview», который вышел в марте этого года на Fiction Records:



«Я мог бы легко назвать альбом "Perspective" вместо "The Overview". Я назвал его "The Overview", потому что существует признанное научное явление, называемое "эффектом обзора", и именно его испытывают космонавты, когда выходят в космос и смотрят на Землю. Они испытывают эффект обзора. Так это называется. Поэтому я назвал альбом "The Overview", но в более широком смысле он посвящён идее перспективы и напоминанию людям о том, насколько мы на самом деле незначительны, но я стараюсь делать это не в негативном ключе. Я знаю, что это звучит очень негативно, но когда я напоминаю людям: "Слушайте, вселенной плевать на вас. Ваша жизнь — это миг в миге", — я как бы говорю: "Чёрт возьми, наслаждайтесь этим. [Смеётся]. Чёрт возьми, извлекайте из этого максимум. Сделайте что-то необычное. Получайте приятные впечатления. Путешествуйте, общайтесь, взаимодействуйте с другими людьми. Не тратьте весь день на эту чёртову штуку [показывает свой телефон], глядя на банальную чушь". И это, конечно, своего рода экзистенциальный кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся, особенно с детьми, хотя я так же виновен в этом, как и все остальные. На самом деле это неправда — я не так виноват в этом, как некоторые люди, которых я вижу, включая своих детей.



Я думаю, что молодое поколение привыкло к идее, что они познают мир, весь мир, через призму социальных сетей, через всё, что они используют. И они в некотором смысле почти не взаимодействуют с реальностью. Так что это большой шаг к тому, чтобы мы просто стали мозгом, плавающим в плазме, подключённым... Это же как в фильме "Матрица", не так ли? Это Нео в "Матрице" — мозг или тело, плавающее в плазме, подключённое к матрице. Чёрт возьми, мы почти там. И это так печально, потому что, на мой взгляд, это полная противоположность тому, чем должно быть человечество. Человечество должно взаимодействовать с окружающим миром, с другими людьми вокруг нас и с остальными видами.



Я веган, как вы, наверное, знаете, поэтому я твёрдо верю: мы думаем, что важнее всех других видов, с которыми мы делим планету. Но это не так. Мы не важнее. На самом деле если следовать идее "Матрицы", во многих отношениях мы ведём себя как вирус. Действительно. Так что во многих отношениях можно сказать, что мы — один из наименее важных видов на Земле, и тем не менее мы почему-то ведём себя так, как будто мы — хранители нашей планеты. И опять же, мы существуем 300 000 лет из четырёх миллиардов. Это примерно как последние пять минут. И поэтому мы обладаем необычайным высокомерием и отсутствием понимания перспективы в отношении нашей собственной важности, не только по отношению к вселенной, но даже по отношению к нашей собственной планете. Мы не так важны, как нам кажется. И опять же, я думаю, что это действительно прекрасно и позитивно — напоминать или пытаться напоминать людям об этом, потому что это в некотором смысле может помочь им осознать то, через что мы все проходим. Вещи, которые кажутся важными, на самом деле таковыми не являются. И основой счастья и удовлетворённости, как мне кажется, является напоминание себе именно об этом».



Когда интервьюер заявил, что он «довольно прямолинейный нигилист», Wilson ответил:



«Я не виню вас за то, что вы такой. Во мне многое из этого есть. Забавно — не знаю, найдёт ли это отклик у вас, но я иногда разговариваю со своим басистом Ником, и он в чём-то похож на меня. И мы оба согласны, что лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли. И часть меня действительно верит в это, и это так печально, что я в это верю, потому что мы способны на необыкновенные вещи. Достаточно послушать невероятную музыку или посмотреть на гимнастов и танцоров, на то, что мы можем делать, на эти невероятно красивые вещи, которые мы можем создавать. Поэтому я постоянно борюсь со своими инстинктами, чтобы быть тем, о чём ты сказал, нигилистом, но я тоже это понимаю. В некоторые дни это трудно, не так ли?»







