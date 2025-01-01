сегодня



NANCY WILSON о долголетии HEART



NANCY WILSON в недавнем интервью ответила на вопрос, как им с сестрой удалось вывести HEART на такой уровень:



«Это реальная удача. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что это что-то вроде "Вау".



У меня есть 25-летние мальчики-близнецы, которые прямо сейчас пытаются найти свою радость, найти свое счастье, найти свой собственный путь и свою карьеру и пытаются понять, что в их жизни принесет им удовлетворение в сфере труда. И поскольку я была так молода, а мы с Ann были вместе, то, когда я начала заниматься музыкой в столь юном возрасте, это было мое призвание. У неё был данный Богом голос, а у меня с девяти лет было жгучее желание овладеть игрой на гитаре. И вот, похоже, курс был определен. И я чувствую себя бесконечно благодарной, благословленной и удачливой за то, что с самого раннего возраста он руководил нами и знал, чего мы хотели добиться. И мы действительно смогли добиться успеха, стать компетентными музыкантами в раннем возрасте, отработать все те 10 000 часов, которые требуются для того, чтобы стать компетентными с самого начала, и добиться успеха, катаясь на американских горках вверх и вниз».



Что касается секрета долголетия HEART, она сказала:



«Спустя 50 лет, наследие, которое существует, по-настоящему сильно и по сей день. И эти песни реально являются отличительной чертой любой музыкальной организации, любой рок-группы, любой группы, которую любят люди. На самом деле все благодаря песням. Песни — это то, что живет дольше, чем мы сами. Они значительнее, чем мы сами. Так что это круто. Вы видите так много групп, которые даже не обладают в составе оригинальными участниками, или просто трибьют-групп, которые получают большой доход, потому что их песни так важны для жизни людей. Они являются саундтреком к жизни людей, и они также исцеляют — они помогают людям исцеляться и преодолевать трудности нашей жизни, и в этом смысле песни помогают нам. Так что, как я уже сказала, это просто радостное время для того, чтобы представить это наследие, просто поделиться волшебством».







