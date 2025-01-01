Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 29
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 29
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Heart

*



1 окт 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

13 авг 2025 : 		 NANCY WILSON: «HEART играют на 100 % вживую»

17 июн 2025 : 		 Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

7 июн 2025 : 		 Укравшего инструменты HEART поймали

5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NANCY WILSON о долголетии HEART



zoom
NANCY WILSON в недавнем интервью ответила на вопрос, как им с сестрой удалось вывести HEART на такой уровень:

«Это реальная удача. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что это что-то вроде "Вау".

У меня есть 25-летние мальчики-близнецы, которые прямо сейчас пытаются найти свою радость, найти свое счастье, найти свой собственный путь и свою карьеру и пытаются понять, что в их жизни принесет им удовлетворение в сфере труда. И поскольку я была так молода, а мы с Ann были вместе, то, когда я начала заниматься музыкой в столь юном возрасте, это было мое призвание. У неё был данный Богом голос, а у меня с девяти лет было жгучее желание овладеть игрой на гитаре. И вот, похоже, курс был определен. И я чувствую себя бесконечно благодарной, благословленной и удачливой за то, что с самого раннего возраста он руководил нами и знал, чего мы хотели добиться. И мы действительно смогли добиться успеха, стать компетентными музыкантами в раннем возрасте, отработать все те 10 000 часов, которые требуются для того, чтобы стать компетентными с самого начала, и добиться успеха, катаясь на американских горках вверх и вниз».

Что касается секрета долголетия HEART, она сказала:

«Спустя 50 лет, наследие, которое существует, по-настоящему сильно и по сей день. И эти песни реально являются отличительной чертой любой музыкальной организации, любой рок-группы, любой группы, которую любят люди. На самом деле все благодаря песням. Песни — это то, что живет дольше, чем мы сами. Они значительнее, чем мы сами. Так что это круто. Вы видите так много групп, которые даже не обладают в составе оригинальными участниками, или просто трибьют-групп, которые получают большой доход, потому что их песни так важны для жизни людей. Они являются саундтреком к жизни людей, и они также исцеляют — они помогают людям исцеляться и преодолевать трудности нашей жизни, и в этом смысле песни помогают нам. Так что, как я уже сказала, это просто радостное время для того, чтобы представить это наследие, просто поделиться волшебством».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом