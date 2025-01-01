сегодня



Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»



BRAD WALST в интервью 96.7 KCAL-FM ответил на вопрос, какой альбом METALLICA лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Черт, чувак, сложные вопросы задаешь. 'Master Of Puppets' замечательный, выберу его. Это вообще один из моих любимых альбомов, но выбор чертовски сложный».



Он также заметил, что ему удалось посмотреть выступления группы в рамках тура М72:



«Они просто сорвали мне крышу. И насколько круто они играют свои старые песни — это что-то! Просто невероятно. Безумие, чувак, да. Почёт и уважуха им!»







