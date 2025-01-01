×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
все новости группы
Robert Plant
Великобритания
Rock
Blues Rock
Hard Rock
http://www.robertplanthomepage.com
Myspace:
http://www.myspace.com/songofhope
30 сен 2025
:
Новое видео ROBERT PLANT
4 сен 2025
:
Новое видео ROBERT PLANT
15 авг 2025
:
Новая песня ROBERT PLANT
16 июл 2025
:
Новое видео ROBERT PLANT
15 май 2025
:
Видео полного выступления ROBERT PLANT и SAVING GRACE
7 янв 2025
:
Сколько получает ROBERT PLANT?
6 июн 2024
:
ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN
26 май 2024
:
ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»
29 апр 2024
:
ROBERT PLANT переосмыслит трек LED ZEPPELIN?
16 фев 2024
:
ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"
26 окт 2023
:
ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков
23 окт 2023
:
ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"
29 июн 2022
:
Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
13 дек 2021
:
Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
6 дек 2021
:
Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
28 ноя 2021
:
Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
25 ноя 2021
:
ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон
21 ноя 2021
:
Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS
19 ноя 2021
:
ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube
5 ноя 2021
:
Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS
22 окт 2021
:
Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS
8 окт 2021
:
Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS
14 авг 2021
:
Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS
22 июл 2021
:
ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE
6 июн 2021
:
ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS
8 апр 2021
:
Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина
31 июл 2020
:
Новая песня ROBERT PLANT
20 апр 2020
:
ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19
24 мар 2020
:
ROBERT PLANT представил ремастированное видео
14 янв 2020
:
ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»
19 ноя 2019
:
ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS
13 ноя 2019
:
Рассказ о бокс-сете ROBERT PLANT
6 ноя 2019
:
ROBERT PLANT не ощущает связи со "Stairway To Heaven"
1 окт 2019
:
ROBERT PLANT выпустит бокс-сет
15 июл 2019
:
ROBERT PLANT о дебютном сольном альбоме: «Мне был нужен барабанщик, который мог бы задать жару»
1 июл 2019
:
ROBERT PLANT впервые за долгое время исполнил "Immigrant Song"
22 май 2019
:
ROBERT PLANT сказал, что любит JIMMY PAGE'а
19 фев 2019
:
Как ROBERT PLANT повлиял на саундтрек к «Зелёной книге»
19 фев 2019
:
ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE
3 янв 2019
:
ROBERT PLANT принял участие в работе над альбомом NILE RODGERS
27 ноя 2018
:
Портрет ROBERT'a PLANT'a был украден в пабе Бирмингема
27 ноя 2018
:
ROBERT PLANT исполнил песни Элвиса на юбилее бывшей жены
2 июл 2018
:
Анимированное видео ROBERT PLANT
1 май 2018
:
Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
17 мар 2018
:
ROBERT PLANT в гостях у Dan'a Rather'a
8 мар 2018
:
ROBERT PLANT в 'The Late Late Show With James Corden'
6 мар 2018
:
Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
19 фев 2018
:
Видео с выступления ROBERT PLANT & THE SENSATION SPACE SHIFTERS
13 фев 2018
:
Видео живого выступления ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
28 янв 2018
:
Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS
23 янв 2018
:
ROBERT PLANT о возможной записи с JIMMY PAGE
13 янв 2018
:
Концертный релиз ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS выйдет зимой
6 дек 2017
:
ROBERT PLANT не собирается писать автобиографию
23 ноя 2017
:
На концерте ROBERT PLANT поклонники из-за духоты падали в обморок
16 ноя 2017
:
ROBERT PLANT рассказал о новом альбоме
8 ноя 2017
:
ROBERT PLANT получит награду
27 сен 2017
:
Новая песня ROBERT PLANT и CHRISSIE HYNDE
18 авг 2017
:
Новая песня ROBERT PLANT
16 мар 2017
:
ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a
1 мар 2017
:
Фрагмент выступления ROBERT PLANT
22 янв 2017
:
ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION
18 окт 2016
:
Видео полного выступления ROBERT PLANT
15 окт 2016
:
ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN
13 окт 2016
:
ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN
12 окт 2016
:
Концертное видео ROBERT PLANT
22 июл 2016
:
Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT
3 май 2016
:
ROBERT PLANT выступил с DEBORAH BONHAM
14 дек 2015
:
ROBERT PLANT записал кавер-версию ELBOW
27 ноя 2015
:
Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a
6 ноя 2015
:
Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS
17 сен 2015
:
Видео с выступления ROBERT PLANT
1 июл 2015
:
ROBERT PLANT сыграл самого себя
25 июн 2015
:
Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT
10 июн 2015
:
ROBERT PLANT страдает от ларингита
23 мар 2015
:
ROBERT PLANT присоединился на сцене к JACK WHITE
3 мар 2015
:
Винил от ROBERT PLANT'a
12 янв 2015
:
ROBERT PLANT о прошлом и будущем
9 янв 2015
:
ROBERT PLANT пояснил своё нежелание вновь петь в LED ZEPPELIN
10 окт 2014
:
Видео с выступления ROBERT PLANT
11 сен 2014
:
ROBERT PLANT: «Я хотел бы записаться с JACK'ом WHITE'ом»
4 сен 2014
:
ROBERT PLANT призывает JIMMY PAGE'a заняться музыкой
24 авг 2014
:
Короткометржка от ROBERT PLANT
7 авг 2014
:
Концертное видео ROBERT PLANT
30 июн 2014
:
ROBERT PLANT исполнил новую песню
24 июн 2014
:
Новый альбом ROBERT'a PLANT'a выйдет в сентябре
2 май 2014
:
ROBERT PLANT на NONESUCH RECORDS
19 мар 2014
:
ROBERT PLANT не приедет в Россию
16 июн 2013
:
DAVID COVERDALE хочет помириться с ROBERT'ом PLANT'ом
8 июн 2013
:
ROBERT PLANT: 'Мой голос больше не похож на завывания кастрата'
24 май 2013
:
Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS
16 май 2013
:
Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS
8 май 2013
:
ROBERT PLANT попросил суд оградить его от назойливой поклонницы
29 апр 2013
:
ROBERT PLANT принял участие в записи нового сингла PATTY GRIFFIN
25 мар 2013
:
Видео с выступления ROBERT PLANT
15 мар 2013
:
Осенью выйдет биография ROBERT'a PLANT'a
17 дек 2012
:
ROBERT PLANT присоединился на сцене к PATTY GRIFFIN
14 дек 2012
:
ROBERT PLANT хочет "немного отдохнуть"
6 июл 2012
:
Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy
26 июн 2012
:
Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy
6 июн 2012
:
Детали концертного релиза ROBERT PLANT & The Band Of Joy
24 фев 2012
:
ROBERT PLANT представит новую группу на фестивале WOMAD
15 окт 2011
:
ROBERT PLANT получил новую награду
29 сен 2011
:
ROBERT PLANT объединил усилия с тенором
26 июн 2011
:
Новый DVD ROBERT PLANT'a выйдет в августе
22 июн 2011
:
ROBERT PLANT получит новую награду
24 май 2011
:
ROBERT PLANT номинирован на AMERICANA HONORS & AWARDS
9 фев 2011
:
ROBERT PLANT выпустит новый сингл
6 фев 2011
:
Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a в "Late Show With David Letterman"
24 янв 2011
:
ROBERT PLANT заявил, что новый альбом BAND OF JOY будет содержать оригинальный материал
14 янв 2011
:
ROBERT PLANT номинирован на BRIT AWARD
2 ноя 2010
:
Доступно выступление ROBERT'a PLANT'a
24 сен 2010
:
ROBERT PLANT сказал, что BAND OF JOY скоро начнут сочинять новый материал
23 сен 2010
:
Шоу в Нью-Йорке ROBERT'a PLANT'a доступно для прослушивания
9 сен 2010
:
Новый альбом ROBERT'a PLANT'a доступен для прослушивания
5 сен 2010
:
Семплы с нового альбома ROBERT'a PLANT'a
31 авг 2010
:
ROBERT PLANT завязывает с рок-музыкой
5 авг 2010
:
Новое видео от ROBERT'a PLANT'a
3 авг 2010
:
Качественное видео с выступления ROBERT PLANT And BAND OF JOY
17 июл 2010
:
ROBERT PLANT отыграл первый концерт с BAND OF JOY
4 июн 2010
:
ROBERT PLANT представил новый альбом
28 мар 2010
:
ROBERT PLANT и BAND OF JOY планируют турне
15 фев 2010
:
ROBERT PLANT работает над сольным альбомом
25 ноя 2009
:
ROBERT PLANT отправился в студию с известным продюсером
11 фев 2009
:
ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS получили 5 Грэмми
28 авг 2006
:
ROBERT PLANT: Бокс-сет "NIne Lives" выйдет в ноябре
сегодня
Новое видео ROBERT PLANT
It’s A Beautiful Day Today, новое видео ROBERT PLANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого состоялся 26 сентября на Nonesuch Records:
1. Chevrolet
2. As I Roved Out
3. It’s A Beautiful Day Today
4. Soul Of A Man
5. Ticket Taker
6. I Never Will Marry
7. Higher Rock
8. Too Far From You
9. Everybody’s Song
10. Gospel Plough
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 84
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет