сегодня



Новое видео ROBERT PLANT



It’s A Beautiful Day Today, новое видео ROBERT PLANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого состоялся 26 сентября на Nonesuch Records:



1. Chevrolet

2. As I Roved Out

3. It’s A Beautiful Day Today

4. Soul Of A Man

5. Ticket Taker

6. I Never Will Marry

7. Higher Rock

8. Too Far From You

9. Everybody’s Song

10. Gospel Plough







+0 -0



просмотров: 84

