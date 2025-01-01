Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Seraina Telli

*



30 сен 2025 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

22 июл 2025 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

2 июл 2025 : 		 Новый альбом SERAINA TELLI выпустит осенью

2 дек 2024 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

5 ноя 2024 : 		 LEE AARON, CHRIS BOLTENDAHL, CLEMENTINE DELAUNEY на новом альбоме SERAINA TELLI

29 май 2024 : 		 LEE AARON на новом сингле SERAINA TELLI

8 авг 2023 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

22 июл 2023 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

21 июн 2023 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

29 май 2023 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

17 май 2023 : 		 Новый альбом SERAINA TELLI выйдет летом

13 фев 2023 : 		 Акустика от SERAINA TELLI

1 фев 2023 : 		 Акустика от SERAINA TELLI

19 дек 2022 : 		 SERAINA TELLI в акустике

14 окт 2022 : 		 Новое видео SERAINA TELLI

24 сен 2022 : 		 Новая песня SERAINA TELLI

16 сен 2022 : 		 Бывшая вокалистка BURNING WITCHES выпустила сингл
| - |

|||| сегодня

Новое видео SERAINA TELLI



zoom
SERAINA TELLI представила видео к новому синглу из нового альбома Green, релиз которого намечен на октябрь этого года:

“Let It All Out”
“Consequences”
“17”
“Home”
“Brown Eyed Boys”
“In Your Face Rock”
“Off”
“Love”
“Gold”
“Get Back”
“Oh Oh, Yeah Yeah”
“Black & White”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 64

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом