Умер вокалист AT THE GATES
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
Умер вокалист AT THE GATES
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
Angus McSix
Великобритания
Power Metal
Myspace:
https://www.instagram.com/angusmcsix/
Facebook:
https://www.facebook.com/angusmcsix/
30 сен 2025
:
Новое видео ANGUS McSIX
14 янв 2025
:
Новое видео ANGUS MСSIX
15 сен 2023
:
Концертное видео ANGUS McSIX
21 июн 2023
:
Новое видео ANGUS McSIX
19 апр 2023
:
Новое видео ANGUS McSIX
21 мар 2023
:
Новое видео ANGUS MCSIX
21 янв 2023
:
Новое видео ANGUS MCSIX
13 окт 2022
:
ANGUS MCSIX определились с составом
8 июл 2022
:
ANGUS McSIX на Napalm Records
сегодня
Новое видео ANGUS McSIX
The Fire of Yore feat. Uwe Ochsenknecht, новое видео группы ANGUS MCSIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на 13 марта.
