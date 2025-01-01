Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Vintersorg

*



30 сен 2025 : 		 Новый альбом VINTERSORG доступен для прослушивания

22 авг 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

25 июл 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

24 июн 2025 : 		 Новая песня VINTERSORG

9 фев 2025 : 		 Виниловое издание VINTERSORG

5 окт 2023 : 		 VINTERSORG и DIMBILD на Hammerheart Records

4 июн 2017 : 		 Новая песня VINTERSORG

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от VINTERSORG

8 апр 2017 : 		 Новый альбом VINTERSORG выйдет летом

28 июн 2012 : 		 Новая песня VINTERSORG

12 июн 2012 : 		 Превью нового альбома VINTERSORG

2 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VINTERSORG

28 фев 2011 : 		 Семпл новой песни VINTERSORG

26 янв 2011 : 		 Детали нового альбома VINTERSORG

7 ноя 2009 : 		 VINTERSORG работает над новым альбомом

4 фев 2007 : 		 VINTERSORG: подробности о новом альбоме

28 ноя 2006 : 		 VINTERSORG продлили контракт с Napalm Records

12 апр 2006 : 		 VINTERSORG пустит "Корни Солнца"
| - |

|||| сегодня

Новый альбом VINTERSORG доступен для прослушивания



zoom
“Vattenkrafternas Spel”, новый альбом VINTERSORG, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом