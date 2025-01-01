Arts
Новости
Новое видео NEW FOUND GLORY



"Laugh It Off", новое видео NEW FOUND GLORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Listen Up!", релиз которого намечен на 20 февраля на Pure Noise Records:

01. Boom Roasted
02. 100%
03. Laugh It Off
04. A Love Song
05. Beer and Blood Stains
06. Medicine
07. Treat Yourself
08. Dream Born Again
09. You Got This
10. Frankenstein's Monster




