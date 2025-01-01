Arts
Новости
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 27
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Danheim

Новое видео DANHEIM



"Stormdans", новое видео DANHEIM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heimferd", релиз которого намечен на 31 октября на Season Of Mist.




просмотров: 121

