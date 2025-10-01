×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
29
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
29
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
все новости группы
1349
Норвегия
Black Metal
http://www.legion1349.com
Myspace:
http://www.myspace.com/1349official
Facebook:
https://www.facebook.com/1349official
1 окт 2025
:
Концертное видео 1349
4 окт 2024
:
Новый альбом 1349 доступен для прослушивания
14 сен 2024
:
Новая песня 1349
6 авг 2024
:
Новое видео 1349
9 июл 2024
:
Новое видео 1349
3 май 2024
:
Новая песня 1349
27 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления 1349
24 апр 2020
:
Участники 1349 обсуждают блэк-металл
16 апр 2020
:
Новая песня 1349
24 янв 2020
:
Новое видео 1349
30 окт 2019
:
Обучающее видео от 1349
18 окт 2019
:
Новый альбом 1349 доступен для прослушивания
24 сен 2019
:
Новое видео 1349
5 сен 2019
:
Новая песня 1349
1 авг 2019
:
Новая песня 1349
10 июл 2019
:
Новая песня 1349
4 апр 2019
:
Винил 1349 выйдет весной
15 янв 2019
:
Новая песня 1349
28 фев 2017
:
1349 на Season Of Mist
21 сен 2015
:
1349 отметят юбилей "Hellfire"
25 сен 2014
:
Новое видео 1349
28 авг 2014
:
Новая песня 1349
8 авг 2014
:
Новая песня 1349
6 июл 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома 1349
24 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления 1349
16 апр 2014
:
Видео с текстом от 1349
3 апр 2014
:
Новый альбом 1349 выйдет осенью
1 май 2012
:
Новое видео 1349
15 мар 2012
:
1349 воспользуются услугами ударника JOB FOR A COWBOY
22 дек 2011
:
1349 и Anti Denim выпустили джинсы
5 окт 2011
:
Концертный DVD от 1349
25 авг 2011
:
Бокс-сет 1349
21 апр 2010
:
Новый альбом 1349 доступен для прослушивания целиком
18 мар 2010
:
Новая песня 1349
16 мар 2010
:
Обложка лимитированного издания нового альбома 1349
24 фев 2010
:
Название нового альбома 1349
22 апр 2009
:
Подробности о новом альбоме 1349
23 мар 2009
:
Дата выхода нового альбома группы 1349
20 янв 2009
:
1349 озаглавили новый диск
12 дек 2007
:
1349 продолжают работать над новым материалом
16 июн 2006
:
1349 расстались с гитаристом
29 апр 2006
:
Ударник Frost выступит с 1349
23 авг 2005
:
1349: "Адский огонь" в октябре
сегодня
Концертное видео 1349
I Am Abomination, новое концертное видео 1349, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
1 окт 2025
BaphometsGuitar
толпа мертвейшая
1 окт 2025
Lord Iscariah
BaphometsGuitar
,
потому что группа говна кусок. Все стоят и жду когда они закончат и выйдет следующая.
просмотров: 273
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).