Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем



В рамках недавней беседы с RICHIE FAULKNER'ом у него спросили, делает ли он что-то особенное для подготовки к турам с учетом перенесенного сердечного приступа:



«К счастью, мне не нужно делать ничего слишком тяжелого. К счастью, мне просто нужно не забыть принять лекарства, о которых я забыл сегодня утром. Спасибо, что напомнили мне. Иногда это самое трудное. У меня был небольшой сопутствующий ущерб правой стороне тела, связанный с тем, что произошло. Так что я должен работать над этим. У нас есть выездной физиотерапевт, и я работаю с ним три раза в день: один раз утром — после этих интервью я собираюсь поработать с ним над координацией — перед выступлением, а затем и после выступления. Мы занимаемся этим три раза в день. Так что над подобными вещами мне приходится работать. Но что касается сердца и всего остального, то это только лекарства. Я не могу есть слишком много зелени, но это меня не слишком беспокоит. На самом деле, мне повезло. Во всем мире есть много людей с гораздо более серьезными заболеваниями, чем у меня. Поэтому я считаю, что мне повезло находиться здесь и разговаривать с вами».



На вопрос, означает ли это, что у него "все хорошо" со здоровьем и он "готов к работе", тот ответил:



«Насколько мне известно, ты никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Ты просто должен проживать каждый день на полную катушку!»







