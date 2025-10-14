Arts
Новости
14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»
Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем



В рамках недавней беседы с RICHIE FAULKNER'ом у него спросили, делает ли он что-то особенное для подготовки к турам с учетом перенесенного сердечного приступа:

«К счастью, мне не нужно делать ничего слишком тяжелого. К счастью, мне просто нужно не забыть принять лекарства, о которых я забыл сегодня утром. Спасибо, что напомнили мне. Иногда это самое трудное. У меня был небольшой сопутствующий ущерб правой стороне тела, связанный с тем, что произошло. Так что я должен работать над этим. У нас есть выездной физиотерапевт, и я работаю с ним три раза в день: один раз утром — после этих интервью я собираюсь поработать с ним над координацией — перед выступлением, а затем и после выступления. Мы занимаемся этим три раза в день. Так что над подобными вещами мне приходится работать. Но что касается сердца и всего остального, то это только лекарства. Я не могу есть слишком много зелени, но это меня не слишком беспокоит. На самом деле, мне повезло. Во всем мире есть много людей с гораздо более серьезными заболеваниями, чем у меня. Поэтому я считаю, что мне повезло находиться здесь и разговаривать с вами».

На вопрос, означает ли это, что у него "все хорошо" со здоровьем и он "готов к работе", тот ответил:

«Насколько мне известно, ты никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Ты просто должен проживать каждый день на полную катушку!»




14 окт 2025
Mad Katz
Проклятая должность.
