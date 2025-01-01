сегодня



Биография VOIVOD выйдет осенью



VOIVOD сообщили о том, что официальная биография группы, охватывающая 40-летнюю историю коллектива, получившая название "Always Moving - The Strange Multiverse Of Voivod", будет доступна с 17 ноября.





