Барабанщик EUROPE: «Новый альбом — больше посвящение 80-м»



Ian Haugland в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым альбомом EUROPE:



«Прошло уже много времени с тех пор, как мы записывали последний альбом; в 2017 году вышел "Walk The Earth". И не похоже, что прошло — неважно — семь или восемь лет с тех пор, как он был выпущен, потому что — я не знаю — чем старше ты становишься, тем быстрее, наверное, течет время. Но теперь мы наконец-то собираемся выпустить новый альбом в следующем году, и мы собираемся записывать его, начиная с октября этого года».



На вопрос, все ли песни для нового альбома EUROPE уже написаны, Ian ответил:



«Да, я бы сказал, что большая их часть готова. Я думаю, у нас есть не только каверы для этого альбома. И знаете что?! Самое замечательное в том, что между альбомами прошло семь лет, и у нас было время собрать действительно отличный материал. Так что нет смысла торопиться с выпуском этих песен. И хорошо, что Sony Records не диктует нам, что мы можем выбирать именно те песни, которые хотим, записи принадлежат нам. Мы просто приводили их — как это делали LED ZEPPELIN в 60-х; они приводили мастера и говорили: "Вот и все. Соглашайся или не соглашайся". Так что в наши дни мы живем по этой формуле».



На вопрос о том, определилась ли EUROPE уже с названием для предстоящего альбома, он ответил:



«Нет. Ну, мы немного прощупали почву. Есть несколько названий, которые могли бы подойти для названия альбома. Но у нас также есть понимание, что название альбома обычно возникает само собой в процессе записи. Как только вы приходите в студию и начинаете записывать, вы думаете: "О, вау! Это хорошее название для альбома". Но я должен сказать, и это не попытка продать новый альбом, но я должен сказать, что на данном этапе я никогда не слышал столько потрясающих идей для песен или готовых композиций, сколько у нас есть для этого предстоящего альбома. Когда мы приступим к записи "kill your darlings", это будет настоящий шедевр. На такой ранней стадии они все еще кажутся очень хорошо продуманными творениями с композицией внутри композиции, если вы понимаете, что я имею в виду. Сольные партии, которые сочиняются как совершенно новая часть. Это действительно вдохновляет. Да, я думаю, что это будет, б$$$ь, величайший альбом в истории! [Смеется]»



Комментируя музыкальное направление материала new EUROPE, Ian сказал:



«Я должен сказать, что этот альбом скорее является своего рода данью уважения 80-м в том смысле, что, я бы сказал, в нем гораздо больше мелодичных идей и, как я уже сказал, мелодичности, а не соло, но мелодии, которые содержат в себе песню. Так что, да, я бы сказал, это скорее дань уважения 80-м. Это действительно захватывающе!»







