Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 32
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*

Europe

*



1 окт 2025 : 		 Барабанщик EUROPE: «Новый альбом — больше посвящение 80-м»

26 сен 2025 : 		 Документальный фильм EUROPE выйдет в начале года

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления EUROPE

1 май 2025 : 		 Вокалист EUROPE обещает особый альбом

15 апр 2025 : 		 EUROPE собираются в мелодику

13 апр 2025 : 		 Вокалист EUROPE: «В каком-то смысле новая пластинка как дебют»

10 мар 2025 : 		 Вокалист EUROPE о новом альбоме

24 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления EUROPE

13 июн 2024 : 		 Клавишник EUROPE о новом материале: «Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х»

24 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE

13 апр 2024 : 		 EUROPE были удостоены специальной премии шведского правительства

13 фев 2024 : 		 Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»

3 янв 2024 : 		 Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»

19 ноя 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «Если нам повезёт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 года»

5 ноя 2023 : 		 Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

9 окт 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»

2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»
Барабанщик EUROPE: «Новый альбом — больше посвящение 80-м»



Ian Haugland в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым альбомом EUROPE:

«Прошло уже много времени с тех пор, как мы записывали последний альбом; в 2017 году вышел "Walk The Earth". И не похоже, что прошло — неважно — семь или восемь лет с тех пор, как он был выпущен, потому что — я не знаю — чем старше ты становишься, тем быстрее, наверное, течет время. Но теперь мы наконец-то собираемся выпустить новый альбом в следующем году, и мы собираемся записывать его, начиная с октября этого года».

На вопрос, все ли песни для нового альбома EUROPE уже написаны, Ian ответил:

«Да, я бы сказал, что большая их часть готова. Я думаю, у нас есть не только каверы для этого альбома. И знаете что?! Самое замечательное в том, что между альбомами прошло семь лет, и у нас было время собрать действительно отличный материал. Так что нет смысла торопиться с выпуском этих песен. И хорошо, что Sony Records не диктует нам, что мы можем выбирать именно те песни, которые хотим, записи принадлежат нам. Мы просто приводили их — как это делали LED ZEPPELIN в 60-х; они приводили мастера и говорили: "Вот и все. Соглашайся или не соглашайся". Так что в наши дни мы живем по этой формуле».

На вопрос о том, определилась ли EUROPE уже с названием для предстоящего альбома, он ответил:

«Нет. Ну, мы немного прощупали почву. Есть несколько названий, которые могли бы подойти для названия альбома. Но у нас также есть понимание, что название альбома обычно возникает само собой в процессе записи. Как только вы приходите в студию и начинаете записывать, вы думаете: "О, вау! Это хорошее название для альбома". Но я должен сказать, и это не попытка продать новый альбом, но я должен сказать, что на данном этапе я никогда не слышал столько потрясающих идей для песен или готовых композиций, сколько у нас есть для этого предстоящего альбома. Когда мы приступим к записи "kill your darlings", это будет настоящий шедевр. На такой ранней стадии они все еще кажутся очень хорошо продуманными творениями с композицией внутри композиции, если вы понимаете, что я имею в виду. Сольные партии, которые сочиняются как совершенно новая часть. Это действительно вдохновляет. Да, я думаю, что это будет, б$$$ь, величайший альбом в истории! [Смеется]»

Комментируя музыкальное направление материала new EUROPE, Ian сказал:

«Я должен сказать, что этот альбом скорее является своего рода данью уважения 80-м в том смысле, что, я бы сказал, в нем гораздо больше мелодичных идей и, как я уже сказал, мелодичности, а не соло, но мелодии, которые содержат в себе песню. Так что, да, я бы сказал, это скорее дань уважения 80-м. Это действительно захватывающе!»




1 окт 2025
Интересно!
Люди которые играют и пишут Свою Музыку всегда бодрят. :-)
просмотров: 138

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
