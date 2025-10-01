сегодня



DAVE LOMBARDO: «Бласт-бит — это в джаз»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, кто их экстремальных барабанщиков придумал blast beat:



«До меня дошли слухи о "blast beat, так вот, там играет контрабас, а малый барабан находится как бы поверх контрабаса и берет те же 32-е ноты, или как вам больше нравится это описывать. Я слышал, что это были джазовые барабанщики, и, по-моему, так оно и было, потому что они все делали первыми, раньше всех. А потом, позже, я услышал… Это мог быть Mick Harris из NAPALM DEATH. Еще на заре существования NAPALM DEATH».



Что касается того, когда он впервые включил blast beat в свою игру, Dave сказал:



«Я начал использовать их, по-моему, во время исполнения "Christ Illusion" [SLAYER]…Нет, нет, на самом деле это было в FANTÔMAS. Итак, в 2000 году, по-моему, я начал им пользоваться».







