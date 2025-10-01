Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 29
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Dave Lombardo

1 окт 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Бласт-бит — это в джаз»

20 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о возможности книги

5 сен 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас много хороших музыкантов»

27 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER

19 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлении с METALLICA

5 мар 2025 : 		 DAVE LOMBARDO: «У нынешней индустрии много преимуществ»

18 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»

2 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

7 май 2023 : 		 Новый альбом DAVE LOMBARDO доступен для прослушиваия

4 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно»

20 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я хочу играть до 90 лет»

13 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

29 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил новый сингл

8 мар 2023 : 		 DAVE LOMBARDO представил первый сингл
DAVE LOMBARDO: «Бласт-бит — это в джаз»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, кто их экстремальных барабанщиков придумал blast beat:

«До меня дошли слухи о "blast beat, так вот, там играет контрабас, а малый барабан находится как бы поверх контрабаса и берет те же 32-е ноты, или как вам больше нравится это описывать. Я слышал, что это были джазовые барабанщики, и, по-моему, так оно и было, потому что они все делали первыми, раньше всех. А потом, позже, я услышал… Это мог быть Mick Harris из NAPALM DEATH. Еще на заре существования NAPALM DEATH».

Что касается того, когда он впервые включил blast beat в свою игру, Dave сказал:

«Я начал использовать их, по-моему, во время исполнения "Christ Illusion" [SLAYER]…Нет, нет, на самом деле это было в FANTÔMAS. Итак, в 2000 году, по-моему, я начал им пользоваться».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Если слышу бласт-бит - выключаю, большетне возвращаюсь к исполнителю никогда, уебищное клише, ненавижу, блять, все забивает собой.
1 окт 2025
father
Вашингтон Ирвинг, я так думал, пока не услышал Vader - там бласты круто используются. А Ломбардо и Харрис как раз бласты играют хуй знает как
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
