Новости
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
*

Till Lindemann

*



1 окт 2025 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

28 сен 2025 : 		 TILL LINDEMANN обновил альбом

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TILL LINDEMANN

11 июн 2025 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 мар 2025 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

20 дек 2024 : 		 Новая песня TILL LINDEMANN

17 сен 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

27 янв 2024 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню HÉROES DEL SILENCIO

13 янв 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

19 дек 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

9 ноя 2023 : 		 TILL LINDEMANN открыл тур

27 окт 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 сен 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

8 сен 2023 : 		 Новое видео LINDEMANN

8 июл 2023 : 		 Новое видео Kovacs & TILL LINDEMANN

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

18 янв 2023 : 		 TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS

13 янв 2022 : 		 Видео с выступления LINDEMANN

17 дек 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN'е: «Он очень умён в деловых вопросах»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ZAZ feat. TILL LINDEMANN

29 окт 2021 : 		 ZAZ и LINDEMANN записали песню

26 окт 2021 : 		 TILL LINDEMANN едет в тур

12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»
Показать далее
Новое видео TILL LINDEMANN



Prostitution, новое видео TILL LINDEMANN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из расширенной версии альбома Zunge




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 окт 2025
Corpsegrinder04
Да это же Энтони Кидис после перепоя )))
1 окт 2025
Орион
Так а почему Тагтгрен свалил из этого проЭкта?
1 окт 2025
Red One
Орион, линдеману надоела слащавая попса
просмотров: 434

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом