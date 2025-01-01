Arts
Lord of the Lost

1 окт 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 сен 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ

7 авг 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 май 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 мар 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

7 мар 2025 : 		 LORD OF THE LOST готовят трилогию

1 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

7 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

10 авг 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

31 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

30 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

20 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

17 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

14 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

8 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

4 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

26 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

24 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

21 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

10 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

4 июн 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST
Новое видео LORD OF THE LOST



One Of Us Will Be Next, новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OPVS NOIR Vol. 2, релиз которого намечен на 12 декабря на Napalm Records:

1 The Fall From Grace
2 Would You Walk With Me Through Hell? (& Infected Rain)
3 One Of Us Will Be Next
4 Walls Of Eden
5 Raveyard (feat. Käärijä)
6 The Last Star 7 What Have We Become? (feat. IAMX)
8 Winter’s Dying Heart
9 Scarlight
10 Please Break The Silence (feat. Anna Brunner / Exit Eden)
11 Sharp Edges






