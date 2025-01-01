Новое видео PLACEBO

PLACEBO опубликовали видео на Surrounded By Spies, которое войдет в новый релиз 'This Search For Meaning', выходящий третьего октября:
Disc 1 – Blu-ray "This Search For Meaning" (88 min)
Disc 2 – DVD "This Search For Meaning" (88 min)
Disc 3 – Audio-CD: "This Is What You Wanted – Live in Mexico City"
Disc 4 – Audio-CD: "Never Let Me Go" & "Shout" as bonus track
Tracklisting CD1: "Placebo - This Is What You Wanted - Live In Mexico"
No. Track Time
1 Opening Titles --
2 Forever Chemicals --
3 Beautiful James --
4 Scene Of The Crime --
5 Hugz --
6 Happy Birthday In The Sky --
7 Bionic --
8 Twin Demons --
9 Surrounded By Spies --
10 Chemtrails --
11 Sad White Reggae --
12 Try Better Next Time --
13 Too Many Friends --
14 Went Missing --
15 For What It's Worth --
16 Slave to The Wage --
17 Song To Say Goodbye --
18 Come Undone --
19 The Bitter End --
20 Infra-Red --
21 Shout --
22 Fix Yourself --
23 Running Up That Hill --
Tracklisting CD2: "Placebo - Never Let Me Go (Bonus Track Edition)"
No. Track Time
1 Forever Chemicals --
2 Beautiful James --
3 Hugz --
4 Happy Birthday In The Sky --
5 The Prodigal --
6 Surrounded By Spies --
7 Try Better Next Time --
8 Sad White Reggae --
9 Twin Demons --
10 Chemtrails --
11 This Is What You Wanted --
12 Went Missing --
13 Fix Yourself --
14 Shout --
