Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 35
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Lunatic Soul

2 окт 2025 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

31 авг 2025 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

11 июн 2025 : 		 Новая песня LUNATIC SOUL

9 фев 2021 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

2 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома LUNATIC SOUL

20 апр 2018 : 		 Новый альбом LUNATIC SOUL выйдет в мае

15 сен 2017 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

8 сен 2017 : 		 Новая песня LUNATIC SOUL

30 июл 2017 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

25 апр 2017 : 		 Новый альбом LUNATIC SOUL появится в сентябре

17 ноя 2014 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

9 авг 2014 : 		 Новый альбом LUNATIC SOUL выйдет в октбяре

2 фев 2010 : 		 Mariusz Duda сочиняет материал для нового альбома LUNATIC SOUL
Новое видео LUNATIC SOUL



The New End, новое видео LUNATIC SOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The World Under Unsun, релиз которого намечен на 31 октября на InsideOutMusic в следующих вариантах:

– Ltd. 2CD Mediabook
– Gatefold Black 2LP / Unlimited
– Ltd. Gatefold Transparent Sun Yellow-Red Marbled 2LP (500x copies, available from www.insideoutshop.de; www.jpc.de, www.justforkicks.de & www.burningshed.com)
– Ltd. Gatefold Brick Red 2LP (300x copies, available from Lunatic Soul)
– Digital Album

CD1:
“The World Under Unsun”
“Loop Of Fate”
“Good Memories Don’t Want To Die”
“Monsters”
“The Prophecy”
“Mind Obscured, Heart Eclipsed”
“Torn In Two”

CD2:
“Hands Made Of Lead”
“Ardour”
“Game Called Life”
“Confession”
“Parallels”
“Self In Distorted Glass”
“The New End”




