Лидер SABATON о важности американского рынка



PÄR SUNDSTRÖM в интервью WRIF ответил на вопрос о том, насколько для него и группы было важно выйти на американский рынок:



«Да, был момент, когда это казалось невозможным, потому что все говорили нам: "Ребята, вы играете европейский пауэр-метал". Удачи в Америке. Никогда раньше не случалось, чтобы группа стала настолько популярной в этих широтах". И нам нужно было быть сильными, верить в себя, и мы должны были поехать, и мы проводили множество туров в поддержку разных альбомов. Мы тогда подумали: "Мы знаем, что именно так мы и собираемся строить все это. Именно так мы построили это в Европе. И именно так мы собираемся это сделать.'



Мы знаем, что наша самая большая сила — это ребята из группы и наша музыка, а самое главное — это то, что мы делаем на сцене. И мы ничего не добьемся, если не будем там играть. Итак, как только у нас появилась опора в Европе, мы повернули головы и решили: "Ладно, теперь пришло время для Америки". Мы не остановимся. Мы не позволим всем, кто говорил нам, что у нас ничего не получится, говорить с нами в таком тоне. То же самое они говорили и о Великобритании. Мы поехали в Великобританию и отыграли сотню концертов, а потом на Уэмбли все билеты были распроданы. Это была тяжелая работа — тужиться, тужиться, тужиться, тужиться, тужиться. И, да, я думаю, мы уже отыграли, наверное, сотню концертов в США. Но дела идут на поправку, и у нас все неплохо. Мы рады продолжать, и [мы] по-прежнему верим в то, что делаем».



После того, как ведущий заметил, что SABATON уже приняли участие в нескольких крупных турах по США, он сказал:



«Да. Да. Да. Мы так и сделали. А в прошлом году мы добавили два тура, в которых выступали вместе с JUDAS PRIEST. На самом деле этого не должно было случиться, но благодаря тому, что наш старый гитарист Thobbe [Englund вернулся [в SABATON], мы хотели вернуться к игре с ним, прежде чем закончим работу над новым альбомом. Мы хотели немного поиграть вместе. И ради этого я пошел посмотреть, нет ли каких-нибудь туров, в которых мы могли бы принять участие. И JUDAS PRIEST были одними из них, так что мы переключились на JUDAS PRIEST. И это были отличные туры. За это время мы смогли закончить работу над новым альбомом, а также по-настоящему сблизиться с нашим новым старым гитаристом Thobbe, который ушел в восьмилетний отпуск».







