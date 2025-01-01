Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме

13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON
Лидер SABATON о важности американского рынка



PÄR SUNDSTRÖM в интервью WRIF ответил на вопрос о том, насколько для него и группы было важно выйти на американский рынок:

«Да, был момент, когда это казалось невозможным, потому что все говорили нам: "Ребята, вы играете европейский пауэр-метал". Удачи в Америке. Никогда раньше не случалось, чтобы группа стала настолько популярной в этих широтах". И нам нужно было быть сильными, верить в себя, и мы должны были поехать, и мы проводили множество туров в поддержку разных альбомов. Мы тогда подумали: "Мы знаем, что именно так мы и собираемся строить все это. Именно так мы построили это в Европе. И именно так мы собираемся это сделать.'

Мы знаем, что наша самая большая сила — это ребята из группы и наша музыка, а самое главное — это то, что мы делаем на сцене. И мы ничего не добьемся, если не будем там играть. Итак, как только у нас появилась опора в Европе, мы повернули головы и решили: "Ладно, теперь пришло время для Америки". Мы не остановимся. Мы не позволим всем, кто говорил нам, что у нас ничего не получится, говорить с нами в таком тоне. То же самое они говорили и о Великобритании. Мы поехали в Великобританию и отыграли сотню концертов, а потом на Уэмбли все билеты были распроданы. Это была тяжелая работа — тужиться, тужиться, тужиться, тужиться, тужиться. И, да, я думаю, мы уже отыграли, наверное, сотню концертов в США. Но дела идут на поправку, и у нас все неплохо. Мы рады продолжать, и [мы] по-прежнему верим в то, что делаем».

После того, как ведущий заметил, что SABATON уже приняли участие в нескольких крупных турах по США, он сказал:

«Да. Да. Да. Мы так и сделали. А в прошлом году мы добавили два тура, в которых выступали вместе с JUDAS PRIEST. На самом деле этого не должно было случиться, но благодаря тому, что наш старый гитарист Thobbe [Englund вернулся [в SABATON], мы хотели вернуться к игре с ним, прежде чем закончим работу над новым альбомом. Мы хотели немного поиграть вместе. И ради этого я пошел посмотреть, нет ли каких-нибудь туров, в которых мы могли бы принять участие. И JUDAS PRIEST были одними из них, так что мы переключились на JUDAS PRIEST. И это были отличные туры. За это время мы смогли закончить работу над новым альбомом, а также по-настоящему сблизиться с нашим новым старым гитаристом Thobbe, который ушел в восьмилетний отпуск».




Сообщений нет

просмотров: 139

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
