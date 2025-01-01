Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 47
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 47
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте

19 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам

16 окт 2025 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

13 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| 25 окт 2025

Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"



zoom
Flemming Rasmussen в недавнем интервью вновь был вынужден обсуждать альбом "...And Justice For All":

«У Lars есть такая привычка: каждый раз, когда они записывают альбом, он приходит и даёт его послушать мне. И он всегда надеется, что я кивну и скажу: "Это хорошо". А когда он пришёл и дал мне мне послушать "…And Justice For All", я посмотрел на него и спросил: "Что это?" Он ответил: "Это микс". Я сказал: "Нет. Ты забыл бас". Там нет баса.

Я должен был отказаться от работы над этим альбомом, потому что у меня были другие планы. Поэтому они начали с Майком Клинком. А потом, после того как они провели три недели в студии, Lars позвонил мне и сказал: "Flemming, когда ты сможешь приехать?" Я отложил некоторые свои сессии, приехал туда 14 февраля и работал над записью в течение пяти месяцев. К тому времени, когда я приехал, они уже наняли для микширования двух известных лос-анджелесских звукорежиссёров — Steve Thompson и Michael Barbiero. И вот что произошло: METALLICA прилетели, послушали, что было сделано, и сказали: "Нет. Где мой барабанный звук? Где мой гитарный звук?" Lars сказал: "Теперь убавь бас, чтобы его было едва слышно". Они так и сделали. Это можно увидеть на YouTube. Есть много видео, где Steve Thompson рассказывает об этом. А когда они это сделали, он сказал: "Убавьте ещё на три децибела". Так что Lars и James приняли это решение, и я тысячу раз спрашивал их, почему они так поступили. Я не знаю, почему они это сделали».

Отметив, что «…And Justice For All» стал первым полноформатным альбомом с оригинальным материалом, записанным Newsted с METALLICA после ухода из жизни бывшего басиста METALLICA Клиффа Бёртона, Flemming добавил:

«Jason и Клифф были двумя очень разными басистами. Клифф был более свободным и сочинял гораздо больше. Вряд ли Jason участвовал в сочинении каких-либо композиций для "…And Justice For All".

Но я думаю, что причина, по которой они убавили бас, на 50 % заключается в том, что они были в туре с VAN HALEN в то время, потом они прилетели назад и услышали микс. Думаю, что именно в этот момент Lars и James поняли: "Клиффа больше нет. Это не его бас. Это совершенно другой звук". По-моему, они не могли с этим смириться в тот момент. Это, вероятно, одна из причин. Но это только моё мнение — я не знаю, правда это или нет. Но другая причина заключалась в том, что они больше всего ненавидели в Jason то, что он был фанатом METALLICA, поэтому каждый раз, когда они просили его о чём-то, он просто делал это. Я думаю, что они убрали его партии, чтобы разозлить его, потому что ожидали, что он скажет: "Может, тогда совсем уберёте бас-гитару?" А он, наверное, этого не сделал. Вот почему бас-гитара звучит так тихо. Но я не знаю. Я честно не знаю.

Забавно — я недавно где-то прочитал, что "…And Justice For All" — это альбом номер один в мире, который, по словам людей, стал причиной того, что они создали свою собственную группу. Так что "…And Justice For All" создал больше новых групп, чем любой другой альбом в мире. И если вы хотите создать новую группу, не становитесь басистом».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 362

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом