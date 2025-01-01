25 окт 2025



Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"



Flemming Rasmussen в недавнем интервью вновь был вынужден обсуждать альбом "...And Justice For All":



«У Lars есть такая привычка: каждый раз, когда они записывают альбом, он приходит и даёт его послушать мне. И он всегда надеется, что я кивну и скажу: "Это хорошо". А когда он пришёл и дал мне мне послушать "…And Justice For All", я посмотрел на него и спросил: "Что это?" Он ответил: "Это микс". Я сказал: "Нет. Ты забыл бас". Там нет баса.



Я должен был отказаться от работы над этим альбомом, потому что у меня были другие планы. Поэтому они начали с Майком Клинком. А потом, после того как они провели три недели в студии, Lars позвонил мне и сказал: "Flemming, когда ты сможешь приехать?" Я отложил некоторые свои сессии, приехал туда 14 февраля и работал над записью в течение пяти месяцев. К тому времени, когда я приехал, они уже наняли для микширования двух известных лос-анджелесских звукорежиссёров — Steve Thompson и Michael Barbiero. И вот что произошло: METALLICA прилетели, послушали, что было сделано, и сказали: "Нет. Где мой барабанный звук? Где мой гитарный звук?" Lars сказал: "Теперь убавь бас, чтобы его было едва слышно". Они так и сделали. Это можно увидеть на YouTube. Есть много видео, где Steve Thompson рассказывает об этом. А когда они это сделали, он сказал: "Убавьте ещё на три децибела". Так что Lars и James приняли это решение, и я тысячу раз спрашивал их, почему они так поступили. Я не знаю, почему они это сделали».



Отметив, что «…And Justice For All» стал первым полноформатным альбомом с оригинальным материалом, записанным Newsted с METALLICA после ухода из жизни бывшего басиста METALLICA Клиффа Бёртона, Flemming добавил:



«Jason и Клифф были двумя очень разными басистами. Клифф был более свободным и сочинял гораздо больше. Вряд ли Jason участвовал в сочинении каких-либо композиций для "…And Justice For All".



Но я думаю, что причина, по которой они убавили бас, на 50 % заключается в том, что они были в туре с VAN HALEN в то время, потом они прилетели назад и услышали микс. Думаю, что именно в этот момент Lars и James поняли: "Клиффа больше нет. Это не его бас. Это совершенно другой звук". По-моему, они не могли с этим смириться в тот момент. Это, вероятно, одна из причин. Но это только моё мнение — я не знаю, правда это или нет. Но другая причина заключалась в том, что они больше всего ненавидели в Jason то, что он был фанатом METALLICA, поэтому каждый раз, когда они просили его о чём-то, он просто делал это. Я думаю, что они убрали его партии, чтобы разозлить его, потому что ожидали, что он скажет: "Может, тогда совсем уберёте бас-гитару?" А он, наверное, этого не сделал. Вот почему бас-гитара звучит так тихо. Но я не знаю. Я честно не знаю.



Забавно — я недавно где-то прочитал, что "…And Justice For All" — это альбом номер один в мире, который, по словам людей, стал причиной того, что они создали свою собственную группу. Так что "…And Justice For All" создал больше новых групп, чем любой другой альбом в мире. И если вы хотите создать новую группу, не становитесь басистом».







