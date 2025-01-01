сегодня



Барабанщик BAD COMPANY: «Да не знаю, будем ли мы выступать в ЗСРнР»



У SIMON'a KIRKE'a в недавнем интервью вновь спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на выступление BAD COMPANY в рамках ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Все спрашивают меня. О чем это говорит? Я мог бы вам рассказать, но тогда мне пришлось бы вас убить. Честно говоря, я не знаю. Маятник качается то в одну, то в другую сторону. Я действительно не знаю, сможем ли мы. Я искренне надеюсь, что сможем. И это действительно все, что я могу сказать по этому поводу».







+0 -0



просмотров: 52

