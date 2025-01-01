сегодня



MESSIAH MARCOLIN: «Я готов к новым концертам с CANDLEMASS!»



MESSIAH MARCOLIN в недавнем интервью Rock Hard Greece обсудил состоявшийся 13 сентября концерт с CANDLEMASS:



«Это было фантастическое шоу с CANDLEMASS на Rock Hard Festival в Греции. Я хочу поблагодарить всех фэнов со всего мира, которые приехали из 40 разных стран, от всего сердца. А также всех греческих фэнов, которые проехали всю Грецию, чтобы приехать сюда. Там было что-то вроде... я не знаю... 4500 человек [сходили] с ума, и все пели, и это было так весело — пели, кричали, танцевали в стиле дум, как и должно быть. Так что я очень рад этому. И большое вам всем спасибо!»



На вопрос, каково это - вернуться на сцену с CANDLEMASS спустя почти два десятилетия, он ответил:



«Казалось, что это было вчера [когда мы в последний раз играли вместе]. А прошло 20 лет, но казалось, что это было вчера. То же самое было и с нами, когда мы записывались… Я был в CANDLEMASS с 1987 по 1991 год. Затем я ушел из группы в первый раз. А потом мы снова воссоединились в 2002 году, и я снова ушел в 2006-м. Итак, в общей сложности я был с ними восемь лет, но за эти, я думаю, 12 лет, прошедших между ними, мне показалось, что паузы просто не было. Когда мы начинаем играть, это просто... я не знаю... это волшебство. У некоторых групп это происходит, когда они играют вместе; в этом есть что-то особенное. И у CANDLEMASS это всегда было. Даже после нашего первого концерта в 1987 году в шведском Йенчепинге — это был наш самый первый концерт, и мы начали шоу с "Crystal Ball", и вдруг панк-рокеры и все остальные начали прыгать по сцене, сходя с ума. Есть что-то особенное в том, когда мы играем впятером. Это очень здорово. Так было всегда. Это просто работает. Я не знаю, как это описать. Это просто работает. Это действительно хорошо работает. За сценой — совсем другое дело».



На вопрос, нервничал ли он перед выступлением на Rock Hard Festival в Греции, Meddiah ответил:



«Нет, я не нервничаю. Конечно, перед выступлением вы немного волнуетесь, но я не нервничаю. Я больше волнуюсь. Я хочу убивать. [смеется] Не в буквальном смысле, но ощущение, что "всех убью". Ты хочешь сделать все как можно лучше. Но, конечно, твое тело ведет себя не так, как 20 лет назад. Я упал на задницу. Что дальше? Баланс не тот. Все, что я могу сделать, это практиковать тай-чи или что-то в этом роде и пытаться добиться лучшего баланса.



У нас с CANDLEMASS все как в "семейке Аддамс". Если дядя Фестер уезжает на 20 лет, а потом возвращается и ведет себя странно — вот на что это было похоже».



Рассказывая о том, как он готовился к выступлению на фестивале Rock Hard в Греции, он отметил:



«Люди говорили мне: "О, удачи в Афинах, удачи". А я отвечал: "Нет, тут не надо никакой удачи. Это тяжелая работа. Я практиковался в пении почти каждый день в течение пяти месяцев. Так что все сводится к решимости и упорному труду, потому что это необходимо. Потому что, когда ты падаешь на сцене, как я, или что-то в этом роде, ты себя не слышишь, тогда тебе нужна мышечная память. Так что ты должен быть готов. А еще я ленивый. Я не пою постоянно. Я пою только тогда, когда это необходимо. Но я действительно набрал форму для этого единственного концерта — пять месяцев, это большая работа. Но в итоге все это того стоило, потому что фэны получили отличное шоу. И было реально весело».



Marcolin также рассказал о возможности новых выступлений с CANDLEMASS в будущем, сказав:



«Я никогда не говорил, что это единственное шоу, которое мы собираемся сделать — так сказал Leif [Edling, басист и основной автор песен CANDLEMASS]. Но я бы рассказал об этом всем промоутерам по всему миру, связался бы с менеджером CANDLEMASS, мистером Оле Бангом, и постарался бы организовать CANDLEMASS с участием Messiah Marcolin, потому что я думаю, что это для всех поклонников CANDLEMASS в мире это невероятно отстойно, что они не смогут увидеть [наше выступление], те, кто не мог быть в Греции. Вот что я чувствую. Я не знаю, что чувствуют они. Они, наверное, уже устали от меня, но я просто считаю, что это было бы здорово. Если они смогут относиться к нам так же хорошо, эти промоутеры и крупные фестивали в Европе и по всему миру, в Японии — я не знаю — везде, если они смогут относиться к нам так же хорошо, как к Rock Hard Festival в Греции, я не вижу проблем в том, чтобы отыграть еще несколько концертов. Потому что мы все стареем, а я самый молодой — мне 57. Я всегда буду самым молодым. Но в любом случае, я хочу сказать, что не вижу причин, по которым это не могло бы повториться. Для меня это что-то вроде старинного CANDLEMASS».



На вопрос, обсуждал ли он с участниками CANDLEMASS возможность того, что он даст еще несколько концертов с группой, он ответил:



«Нет, потому что Leif ушел и сказал "больше никаких концертов" и тому подобное. Но, может быть, они изменят свое мнение, если мы получим действительно выгодные предложения со всего мира, которые будут относиться к нам так же, как к Rock Hard Festival в Греции, может быть, они изменят свое мнение. Я думаю, сейчас самое время забронировать билеты на крупные фестивали 2026 года, которые пройдут следующим летом. Поэтому я думаю, что они должны попробовать, даже если это всего лишь одна или две попытки. Кто знает? По крайней мере, это будет хоть что-то!»







