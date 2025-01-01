Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 34
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 34
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Candlemass

*



2 окт 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN: «Я готов к новым концертам с CANDLEMASS!»

16 сен 2025 : 		 CANDLEMASS выступили с MESSIAH MARCOLIN

4 авг 2025 : 		 Готовится документальный фильм о CANDLEMASS

16 май 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Мы не собираемся записываться с Messiah»

13 май 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от CANDLEMASS

23 апр 2025 : 		 Лидер CANDLEMASS: «Шоу с MESSIAH MARCOLIN будет одно. И точка!»

20 апр 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»

2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MESSIAH MARCOLIN: «Я готов к новым концертам с CANDLEMASS!»



zoom
MESSIAH MARCOLIN в недавнем интервью Rock Hard Greece обсудил состоявшийся 13 сентября концерт с CANDLEMASS:

«Это было фантастическое шоу с CANDLEMASS на Rock Hard Festival в Греции. Я хочу поблагодарить всех фэнов со всего мира, которые приехали из 40 разных стран, от всего сердца. А также всех греческих фэнов, которые проехали всю Грецию, чтобы приехать сюда. Там было что-то вроде... я не знаю... 4500 человек [сходили] с ума, и все пели, и это было так весело — пели, кричали, танцевали в стиле дум, как и должно быть. Так что я очень рад этому. И большое вам всем спасибо!»

На вопрос, каково это - вернуться на сцену с CANDLEMASS спустя почти два десятилетия, он ответил:

«Казалось, что это было вчера [когда мы в последний раз играли вместе]. А прошло 20 лет, но казалось, что это было вчера. То же самое было и с нами, когда мы записывались… Я был в CANDLEMASS с 1987 по 1991 год. Затем я ушел из группы в первый раз. А потом мы снова воссоединились в 2002 году, и я снова ушел в 2006-м. Итак, в общей сложности я был с ними восемь лет, но за эти, я думаю, 12 лет, прошедших между ними, мне показалось, что паузы просто не было. Когда мы начинаем играть, это просто... я не знаю... это волшебство. У некоторых групп это происходит, когда они играют вместе; в этом есть что-то особенное. И у CANDLEMASS это всегда было. Даже после нашего первого концерта в 1987 году в шведском Йенчепинге — это был наш самый первый концерт, и мы начали шоу с "Crystal Ball", и вдруг панк-рокеры и все остальные начали прыгать по сцене, сходя с ума. Есть что-то особенное в том, когда мы играем впятером. Это очень здорово. Так было всегда. Это просто работает. Я не знаю, как это описать. Это просто работает. Это действительно хорошо работает. За сценой — совсем другое дело».

На вопрос, нервничал ли он перед выступлением на Rock Hard Festival в Греции, Meddiah ответил:

«Нет, я не нервничаю. Конечно, перед выступлением вы немного волнуетесь, но я не нервничаю. Я больше волнуюсь. Я хочу убивать. [смеется] Не в буквальном смысле, но ощущение, что "всех убью". Ты хочешь сделать все как можно лучше. Но, конечно, твое тело ведет себя не так, как 20 лет назад. Я упал на задницу. Что дальше? Баланс не тот. Все, что я могу сделать, это практиковать тай-чи или что-то в этом роде и пытаться добиться лучшего баланса.

У нас с CANDLEMASS все как в "семейке Аддамс". Если дядя Фестер уезжает на 20 лет, а потом возвращается и ведет себя странно — вот на что это было похоже».

Рассказывая о том, как он готовился к выступлению на фестивале Rock Hard в Греции, он отметил:

«Люди говорили мне: "О, удачи в Афинах, удачи". А я отвечал: "Нет, тут не надо никакой удачи. Это тяжелая работа. Я практиковался в пении почти каждый день в течение пяти месяцев. Так что все сводится к решимости и упорному труду, потому что это необходимо. Потому что, когда ты падаешь на сцене, как я, или что-то в этом роде, ты себя не слышишь, тогда тебе нужна мышечная память. Так что ты должен быть готов. А еще я ленивый. Я не пою постоянно. Я пою только тогда, когда это необходимо. Но я действительно набрал форму для этого единственного концерта — пять месяцев, это большая работа. Но в итоге все это того стоило, потому что фэны получили отличное шоу. И было реально весело».

Marcolin также рассказал о возможности новых выступлений с CANDLEMASS в будущем, сказав:

«Я никогда не говорил, что это единственное шоу, которое мы собираемся сделать — так сказал Leif [Edling, басист и основной автор песен CANDLEMASS]. Но я бы рассказал об этом всем промоутерам по всему миру, связался бы с менеджером CANDLEMASS, мистером Оле Бангом, и постарался бы организовать CANDLEMASS с участием Messiah Marcolin, потому что я думаю, что это для всех поклонников CANDLEMASS в мире это невероятно отстойно, что они не смогут увидеть [наше выступление], те, кто не мог быть в Греции. Вот что я чувствую. Я не знаю, что чувствуют они. Они, наверное, уже устали от меня, но я просто считаю, что это было бы здорово. Если они смогут относиться к нам так же хорошо, эти промоутеры и крупные фестивали в Европе и по всему миру, в Японии — я не знаю — везде, если они смогут относиться к нам так же хорошо, как к Rock Hard Festival в Греции, я не вижу проблем в том, чтобы отыграть еще несколько концертов. Потому что мы все стареем, а я самый молодой — мне 57. Я всегда буду самым молодым. Но в любом случае, я хочу сказать, что не вижу причин, по которым это не могло бы повториться. Для меня это что-то вроде старинного CANDLEMASS».

На вопрос, обсуждал ли он с участниками CANDLEMASS возможность того, что он даст еще несколько концертов с группой, он ответил:

«Нет, потому что Leif ушел и сказал "больше никаких концертов" и тому подобное. Но, может быть, они изменят свое мнение, если мы получим действительно выгодные предложения со всего мира, которые будут относиться к нам так же, как к Rock Hard Festival в Греции, может быть, они изменят свое мнение. Я думаю, сейчас самое время забронировать билеты на крупные фестивали 2026 года, которые пройдут следующим летом. Поэтому я думаю, что они должны попробовать, даже если это всего лишь одна или две попытки. Кто знает? По крайней мере, это будет хоть что-то!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 127

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом