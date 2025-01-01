6 окт 2025



Гитарист CHEVELLE о сложности представления материала последнего альбома



PETE LOEFFLER в недавнем интервью "Whiplash" рассказал о сложностях, с которыми сталкивается при представлении материала из альбома "Bright As Blasphemy":



«Я чувствую, что по прошествии 10 альбомов писать песни на гитаре становится все труднее, чем раньше. Так что я могу подробнее остановиться на этом, если хотите, но в последнее время я больше играю на клавишных, и вы услышите кое-что из этого. Ну, в основном я гитарист в рок-группе, состоящей из трех человек. И это вполне возможно — [мы начали наш новый] тур [в августе], и я уже жалею, что не нанял гитариста для исполнения новых песен. Они по верхам — они у меня в верхнем регистре вокала, и они у меня в верхней части труднодоступной области. Так что здесь я на пределе. Поэтому для следующего альбома или что-то еще, что я запишу, возможно, все будет в совершенно ином стиле, просто потому, что на данный момент я реально хочу сделать что-то необычное. Мне нравится то, что мы делаем, но мне также нужно пробовать что-то новое. Так что иногда это имеет место быть. Но, да, все хорошие гитаристы, присылайте мне свои записи, потому что мне нужно хорошо представить эти песни вживую, и я надеюсь, что в этом туре я это сделаю.



Это сложности тура. Вот что не дает мне спать по ночам: будет ли у меня завтра голос? Буду ли я в форме? Итак, се ля ви».



На вопрос, что именно впервые привлекло его к тяжелой музыке и возникло желание писать и играть, и чувствует ли он, что эта искра или что любовь со временем изменились или переросли во что-то другое, он ответил:



«Да, искра была у меня в молодости. Я имею в виду, что это определенно было с того момента, как я впервые взял в руки гитару. Я возвращаюсь к прошлому. Но я разучивал народные мелодии Кэт Стивенс и тому подобное. Однако ты становишься немного старше и слышишь какой-нибудь панк, например, DEAD KENNEDYS или что-то в этом роде, и тогда ты понимаешь: "О, перед тобой открывается целый новый мир". А у меня было лето в стиле хэви-металл, и это действительно изменило меня к лучшему. И хотя я и говорю, что играю в рок-группе, на самом деле я поклонник металла больше, чем рок-музыки в целом. Но это зависит от того, что вы называете металлом. LED ZEPPELIN были металлическими, когда выходили, так что, да, это были рок и металл. А потом ты такой: "PANTERA, вот это настоящий металл" или "GOJIRA, вот это металл". Так что есть определенные жанры.



Когда я начинал, я просто склонялся к более тяжелой части SOUNDGARDEN и такой атмосфере рока, вот почему мы — группа, которая могла бы гастролировать, вероятно, с MARILYN MANSON, но в то же время, вероятно, с... скажите, кто из нас более легкий? Мне хотелось бы думать, что мы могли бы отправиться в турне с INCUBUS или что-то в этом роде, потому что это как если бы мы вместе оказались в одно время на радио. Но. для меня они представляют собой своего рода светлую сторону рок-сцены, которая более мечтательная, энергичная и крутая. Но мне нравятся все жанры.



Сейчас, спустя 30 лет, когда я сажусь писать песню, мне все труднее определить, что именно мне нравится, потому что я написал так много песен, которые мир даже не услышит, потому что они еще не полностью изданы. И сейчас я пытаюсь найти что-то, что моему разуму будет приятно услышать, и представляю, как это воплотится в жизнь, и стараюсь не слишком все обдумывать, стараюсь получать от процесса немного больше удовольствия. Но это тоже непросто. Разум — странная штука, и я просто ориентируюсь в жизни, в своей собственной реальности. Я пытаюсь сделать так, чтобы каждый день мне было хорошо».







