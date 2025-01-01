Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 41
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 41
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
[= ||| все новости группы



*

Chevelle

*



6 окт 2025 : 		 Гитарист CHEVELLE о сложности представления материала последнего альбома

29 май 2025 : 		 Новая песня CHEVELLE

15 май 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

11 май 2025 : 		 Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание

2 май 2025 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»

31 мар 2025 : 		 CHEVELLE хотят выпустить альбом летом

27 мар 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

21 дек 2024 : 		 CHEVELLE планируют выпустить сингл

26 июл 2024 : 		 CHEVELLE готовят альбом на осень

31 мар 2024 : 		 У CHEVELLE есть десять песен

1 ноя 2022 : 		 У CHEVELLE есть семь тем

14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома
Показать далее
| - |

|||| 6 окт 2025

Гитарист CHEVELLE о сложности представления материала последнего альбома



zoom
PETE LOEFFLER в недавнем интервью "Whiplash" рассказал о сложностях, с которыми сталкивается при представлении материала из альбома "Bright As Blasphemy":

«Я чувствую, что по прошествии 10 альбомов писать песни на гитаре становится все труднее, чем раньше. Так что я могу подробнее остановиться на этом, если хотите, но в последнее время я больше играю на клавишных, и вы услышите кое-что из этого. Ну, в основном я гитарист в рок-группе, состоящей из трех человек. И это вполне возможно — [мы начали наш новый] тур [в августе], и я уже жалею, что не нанял гитариста для исполнения новых песен. Они по верхам — они у меня в верхнем регистре вокала, и они у меня в верхней части труднодоступной области. Так что здесь я на пределе. Поэтому для следующего альбома или что-то еще, что я запишу, возможно, все будет в совершенно ином стиле, просто потому, что на данный момент я реально хочу сделать что-то необычное. Мне нравится то, что мы делаем, но мне также нужно пробовать что-то новое. Так что иногда это имеет место быть. Но, да, все хорошие гитаристы, присылайте мне свои записи, потому что мне нужно хорошо представить эти песни вживую, и я надеюсь, что в этом туре я это сделаю.

Это сложности тура. Вот что не дает мне спать по ночам: будет ли у меня завтра голос? Буду ли я в форме? Итак, се ля ви».

На вопрос, что именно впервые привлекло его к тяжелой музыке и возникло желание писать и играть, и чувствует ли он, что эта искра или что любовь со временем изменились или переросли во что-то другое, он ответил:

«Да, искра была у меня в молодости. Я имею в виду, что это определенно было с того момента, как я впервые взял в руки гитару. Я возвращаюсь к прошлому. Но я разучивал народные мелодии Кэт Стивенс и тому подобное. Однако ты становишься немного старше и слышишь какой-нибудь панк, например, DEAD KENNEDYS или что-то в этом роде, и тогда ты понимаешь: "О, перед тобой открывается целый новый мир". А у меня было лето в стиле хэви-металл, и это действительно изменило меня к лучшему. И хотя я и говорю, что играю в рок-группе, на самом деле я поклонник металла больше, чем рок-музыки в целом. Но это зависит от того, что вы называете металлом. LED ZEPPELIN были металлическими, когда выходили, так что, да, это были рок и металл. А потом ты такой: "PANTERA, вот это настоящий металл" или "GOJIRA, вот это металл". Так что есть определенные жанры.

Когда я начинал, я просто склонялся к более тяжелой части SOUNDGARDEN и такой атмосфере рока, вот почему мы — группа, которая могла бы гастролировать, вероятно, с MARILYN MANSON, но в то же время, вероятно, с... скажите, кто из нас более легкий? Мне хотелось бы думать, что мы могли бы отправиться в турне с INCUBUS или что-то в этом роде, потому что это как если бы мы вместе оказались в одно время на радио. Но. для меня они представляют собой своего рода светлую сторону рок-сцены, которая более мечтательная, энергичная и крутая. Но мне нравятся все жанры.

Сейчас, спустя 30 лет, когда я сажусь писать песню, мне все труднее определить, что именно мне нравится, потому что я написал так много песен, которые мир даже не услышит, потому что они еще не полностью изданы. И сейчас я пытаюсь найти что-то, что моему разуму будет приятно услышать, и представляю, как это воплотится в жизнь, и стараюсь не слишком все обдумывать, стараюсь получать от процесса немного больше удовольствия. Но это тоже непросто. Разум — странная штука, и я просто ориентируюсь в жизни, в своей собственной реальности. Я пытаюсь сделать так, чтобы каждый день мне было хорошо».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом